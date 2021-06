William et Kate Middleton ne voient aucun intérêt à reparler à Harry

in

La nouvelle version de la publication assure que des amis proches de Kate et William ont déclaré que les ducs ne voient pas l’intérêt de parler à Harry car tout point de la discussion se terminera avec Meghan Markle et ils craignent que le couple utilise ces conversations et déclarations à leur avantage comme ils l’ont fait auparavant avec leur interview explosive avec Oprah.

Dans le livre, l’auteur affirme que William et Harry avaient un forte confrontation en face à face qui a causé le Le duc de Cambridge a couru au Palace Sussex. Selon la bataille des frères, le combat qu’ils avaient découlait d’allégations d’employés du palais selon lesquelles Meghan les aurait intimidés, ce qui Harry a nié et défendu sa femme bec et ongles.