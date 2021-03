William était furieux face aux critiques des médias à propos de son voyage de ski à Verbier en 2017 – «Cela l’a fait chier» | Royal | Nouvelles

À l’époque, le duc de Cambridge travaillait de longues heures en tant que pilote d’hélicoptère pour l’East Anglian Air Ambulance (EAAA), tout en s’acquittant de certaines fonctions royales. Le travail impliquait de longues heures et faisait face à des situations pénibles, impliquant souvent des enfants. William a décidé qu’il avait besoin de temps libre en mars et s’est dirigé vers les pistes de la station de ski suisse de Verbier, pour se défouler.

Il a ensuite été filmé en train de danser dans une boîte de nuit sur la chanson à succès des années 1990 « I got 5 On It » de la star américaine du hip-hop Luniz.

Des photos du prince dansant ont été diffusées dans les médias et William a été vivement critiqué pour son manque d’engagement envers ses fonctions royales, en choisissant de partir en vacances plutôt que d’assister au service du Commonwealth.

Un ami a déclaré au Sunday Times que William était furieux de ce qu’il considérait comme une critique injuste, qui ne tenait pas compte des pressions de son travail de jour à temps plein.

«Ça l’a fait chier», admit l’ami.

«Il quittait la maison à 5h30 du matin, rentrait à la maison après la tombée de la nuit et sauvait des vies entre les deux, mais les gens critiquaient toujours son engagement envers son [other] travail. »

La décision du duc de Cambridge de travailler comme pilote pour l’ambulance aérienne a apparemment été désapprouvée par les courtisans royaux, poursuit le rapport.

Le duc de Cambridge a passé deux ans à travailler pour l’EAAA, avant de partir en juillet 2017 pour assumer davantage de fonctions royales.

Il a joué un rôle de premier plan pour la famille royale pendant la pandémie de Covid, prenant part à de nombreux appels vidéo avec des membres du public.

William a passé la majeure partie du confinement à vivre avec sa famille à Anmer Hall à Norfolk.