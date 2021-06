William Gallas insiste sur le fait que la star de Chelsea et de la France N’Golo Kante est «le meilleur joueur du monde» .

Kanté prêt à jouer un rôle clé pour la France cet été (Photo: .)

William Gallas a nommé le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kante “le meilleur joueur du monde” alors que la France se prépare à lancer sa campagne Euro 2020.

Les Blues, champions du monde en titre, font partie des favoris pour remporter la compétition de cet été et commencent leur campagne par un énorme match de groupe contre l’Allemagne mardi.

Kante sort d’une campagne époustouflante avec Chelsea où il a joué un rôle central dans le succès du club en Ligue des champions sous la direction de Thomas Tuchel.

Et l’ancien défenseur d’Arsenal, Chelsea et Tottenham, Gallas, pense qu’il est maintenant temps pour son compatriote d’être universellement reconnu comme le meilleur de la planète.

« Tout le monde aime le N’Golo et il est facile de comprendre pourquoi. » Gallas a dit 101 buts.

Gallas pense qu’il est temps que son compatriote soit nommé le meilleur (Photo: .)

«Pour moi, en ce moment, il est le meilleur joueur du monde.

«Je sais que les gens parleront d’attaquants parce que les fans aiment voir des buts et ils apprécient davantage d’attaquer les joueurs.

«Mais si vous regardez ce que N’Golo a fait depuis son arrivée en Angleterre, c’est phénoménal.

«Il a remporté le championnat avec Leicester, puis est allé à Chelsea et l’a remporté là-bas, il a remporté la Ligue Europa et maintenant la Ligue des champions ainsi que la Coupe du monde avec la France.

“C’est incroyable, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde.”



Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





