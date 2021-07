William H. Macy célèbre sa nomination aux Emmy comme la plupart des hommes de son âge, sur TikTok

Depuis un certain temps maintenant, TikTok est le terreau fertile des folies de la danse, des rumeurs de célébrités et des conseils de style de vie, et n’est pas exactement connu comme le premier endroit où les générations plus âgées peuvent se pavaner. Mais comme il en va pour chaque génération, les pères d’aujourd’hui font le plus pour se connecter avec leurs enfants et petits-enfants, indépendamment de choses comme la honte et plus de honte. En conséquence, la star de Shameless William H. Macy n’est pas à l’abri de cet état d’esprit, et pour célébrer sa dernière nomination aux Emmy Awards pour le dernier hourra de Frank Gallagher, l’acteur a voulu célébrer l’accomplissement à sa manière. Alors naturellement (ou pas), il l’a fait avec TikTok et Megan Thee Stallion.