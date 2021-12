William Hill ODDS BOOST – Obtenez Liverpool et Man City à 30/1 pour remporter leurs matchs de Premier League ce week-end

Liverpool et Manchester City sont en action samedi.

Et William Hill offre à ses nouveaux clients des chances de 30/1 que Liverpool et City remportent leurs affrontements en Premier League avec les Wolves et Watford !

William Hill – Faites gagner Liverpool et Manchester City à 30/1

Vous pouvez réclamer ce 30/1 William Hill spécial en cliquant ICI* – (MOBILE UNIQUEMENT) nouveaux clients uniquement.

Comment réclamer..

William Hill spécial

Visitez le site Web de William Hill sur votre appareil mobile ICI*

Enregistrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel : EPLC30 et dépôt Une fois inscrit, cliquez sur le lien pour ajouter Liverpool ET Manchester City pour gagner leurs matchs de Premier League ce week-end à votre coupon de pari et placer un pari maximum de 1 £ Si vous réussissez – William Hill créditera votre compte de 30 £ (3 x 10 £) en PARIS GRATUITS dans les 48 heures Les paris gratuits sont valables pendant 30 jours

LIVERPOOL ET MAN CITY À GAGNER – 30/1*

Quelle est l’offre ?

William Hill offre aux nouveaux clients des chances de 30/1 que Liverpool ET Manchester City remportera ses matchs de Premier League ce week-end.

Comment réclamer ?

Visitez simplement le site Web de William Hill via votre appareil mobile en utilisant ce lien ICI*.

Après cela, créez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel : EPLC30 et dépôt.

Une fois inscrit, cliquez sur le lien pour ajouter Liverpool ET Manchester City remportent leurs matchs de Premier League ce week-end à 30/1 à votre coupon de pari et placez un pari maximum de 1 £.

Que se passe-t-il ensuite ?

Si vous réussissez, William Hill créditera votre compte de 30 £ (3 x 10 £) en PARIS GRATUITS dans les 48 heures.

Loups contre LiverpoolWatford contre Manchester City

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

*18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPLC30. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 12h00 le 2 décembre 2021 jusqu’à 15h00 le 4 décembre 2021. Pari maximum de 1 £ au 30/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 3 x 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. begambleaware.org

