William José s’entraîne pour la première fois avec le groupe et Canales revient

09/08/2021 à 12:56 CEST

L’attaquant brésilien Guillaume José de Silva Il a exercé ce mercredi pour la première fois avec ses nouveaux compagnons après son arrivée en prêt de la Royal Society, bien que son concours pour le match de lundi prochain contre Grenade à Los Cármenes c’est difficile comme déjà avancé par l’entraîneur du Betis, le Chilien Manuel Pellegrini.

William José a fait travaux spécifiques depuis votre arrivée pour quelques désagréments dans le soléaire qui s’est déchaîné après sa dernière séance d’entraînement à Saint-Sébastien et, selon Pellegrini a déclaré aux médias du club, “pour le match de Grenade, il lui est très difficile d’être prêt“, donc de l’équipe d’entraîneurs ils vont”aller analyser pour ne pas précipiter puis ne pas revenir en arrière“.”Voyons si au cours d’une autre semaine, car il ne s’agit pas seulement de guérir la blessure, il faut ensuite s’intégrer au travail, au jour le jour », a déclaré Pellegrini sur les délais pour compter sur William José, qui est arrivé pour couvrir la marche cédée à l’Espanyol par Loren Morón.

Cependant, la pointe de Porto Calvo a fait un pas de plus pour mettre le verdiblanca lors de l’exercice aujourd’hui avec ses coéquipiers lors d’une séance dans la cité sportive bétique au cours de laquelle, dans le procès-verbal ouvert aux médias, le milieu de terrain a également été vu s’entraîner avec le groupe Sergio Canales, qui a aussi fait travail spécifique dans les derniers jours et cela pointe vers Grenade. Le seul joueur de l’équipe bétique à avoir Il travaille toujours seul c’est le Mexicain Diego Lainez, un autre des joueurs appelés à jouer un rôle important dans les trois compétitions que les joueurs de Pellegrini, qui est-ce en attendant la réincorporation de ses internationaux.

Celui de Santiago doit évaluer l’état dans laquelle arrive le chilien Claudio Bravo, les argentins Guido Rodriguez et Germán Pezzella, le Mexicain André Sauvé et espagnol Juan Miranda, avec les moins de 21 ans, compte tenu du calendrier serré des matches qui l’attend en septembre. Après l’engagement en championnat de Grenade, Le Betis jouera en septembre en championnat contre l’Espanyol, Osasuna et Getafe, et en Ligue Europa contre le Celtic Écossais et les Ferencvaros Hongrois.