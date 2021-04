William marque l’Anzac Day en louant les forces australiennes et néo-zélandaises

La Journée de l’Anzac – le 25 avril – marque l’anniversaire du début du débarquement de Gallipoli lors de la Première Guerre mondiale et est une journée nationale de commémoration pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Des milliers de soldats de l’Anzac – des corps d’armée australiens et néo-zélandais – sont morts dans la malheureuse campagne de 1915.

Des vagues de forces alliées ont lancé une attaque amphibie sur la péninsule turque stratégiquement importante, qui était essentielle pour contrôler le détroit des Dardanelles, la route cruciale vers la mer Noire et la Russie.

Mais le plan soutenu par Winston Churchill, alors premier seigneur de l’amirauté, était vicié et la campagne, confrontée à une défense héroïque des Turcs, aboutit à une impasse et au retrait huit mois plus tard.

Son héritage est la célébration de «l’esprit Anzac» – courage, endurance, initiative, discipline et camaraderie – manifesté par les troupes antipodes.

William a souligné ces qualités dans un message à l’occasion de la Journée Anzac envoyé aux Hauts Commissions de Nouvelle-Zélande et d’Australie à Londres avec quelques biscuits Anzac, vendredi matin.

Dimanche, la princesse royale et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, assistaient à deux services commémoratifs à Londres au nom de la famille royale.

Le duc a déclaré dans son message: «En ce jour d’Anzac, Catherine et moi nous joignons aux Australiens et aux Néo-Zélandais du monde entier pour nous souvenir et honorer les militaires des corps d’armée australiens et néo-zélandais.

«Aujourd’hui, nous nous tenons ensemble pour réfléchir non seulement à leurs sacrifices, mais aussi à leur courage, à leur sens du devoir et à leur esprit indomptable.

Le duc et la duchesse de Cambridge visitent l’Irlande – Jour 2 / PA Archive

«Bien que beaucoup ne soient toujours pas en mesure de se réunir en personne cette année, nous sommes réconfortés de savoir que les Australiens et les Néo-Zélandais continueront de commémorer ceux qui ont tant donné pour nos libertés.

«Les qualités Anzac d’endurance, de courage, d’ingéniosité, de bonne humeur et de camaraderie sont admirées aussi férocement que jamais.

Anne et son mari faisaient partie d’un nombre réduit d’assistants à l’Anzac Day Dawn Service à Wellington Arch, où la princesse a déposé une couronne aux monuments commémoratifs de guerre d’Australie et de Nouvelle-Zélande et a signé un livre du souvenir.

Plus tard, le couple assistera au service de commémoration et de Thanksgiving de l’Anzac Day à l’abbaye de Westminster.

Le jour de l’Anzac est commémoré à Londres depuis le premier anniversaire du débarquement d’Anzac, lorsque le roi George V a assisté à un service à l’abbaye de Westminster.

Depuis, les services sont devenus un moment important pour des milliers d’expatriés et de visiteurs néo-zélandais et australiens.