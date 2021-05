William «ne savait pas» si les querelles royales avec Harry étaient résolues dans un clip jokey | Royal | Nouvelles

La relation des deux frères et sœurs semble être à son plus bas niveau, même leur rencontre à l’enterrement de leur grand-père, le prince Philip, ne fait pas grand-chose pour reconstruire une connexion. Les observateurs ont examiné leur amitié lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois depuis plus d’un an, y compris le correspondant royal de la BBC Nicholas Witchell, qui a affirmé que le «langage corporel» entre William et Harry «n’avait pas l’air encourageant». Les rapports faisant état d’une rupture entre les deux hommes ont dominé la discussion royale ces dernières années et ont semblé atteindre leur paroxysme lorsque Harry a réfléchi à sa relation avec William lors d’une interview avec Oprah Winfrey.

Il a raconté comment William et leur père, le prince Charles, étaient «piégés» dans la monarchie et que les frères étaient «sur des chemins différents».

Cela faisait écho aux commentaires similaires que Harry avait faits il y a deux ans alors que lui et sa femme Meghan Markle étaient en tournée en Afrique australe.

Mais dans un clip de retour en arrière, le couple a semblé aborder et reconnaître le fait qu’ils avaient eu des désaccords dans le passé, lors du lancement de la Fondation royale.

La Fondation royale a été créée à l’origine par William et Harry pour leur offrir une plate-forme leur permettant de défendre les œuvres de bienfaisance qui leur tiennent à cœur en 2009.

En 2018, après le mariage de Harry avec Meghan, la duchesse de Sussex est venue à bord, aux côtés de Kate, duchesse de Cambridge, qui s’est jointe après son mariage avec William en 2011.

Et tout en dévoilant Meghan en tant que nouveau membre, le quatuor est monté sur scène à Londres dans le cadre du Royal Foundation Forum pour parler du travail que le projet ferait.

Au cours de leur discussion, l’hôte du panel a demandé aux Cambridge et aux Sussex: “Tout le travail que vous faites ensemble est formidable, mais en travaillant ensemble en famille, avez-vous déjà des désaccords sur des choses?”

Alors que la question était posée, William éclata de rire, avant de dire: “Oh oui!”

Un an plus tard, Harry et Meghan ont quitté la fondation pour lancer leurs propres projets caritatifs, y compris Archewell – qu’ils ont lancés l’année dernière.

Avant Archewell, Harry et Meghan ont également démissionné de leurs rôles supérieurs au sein de la famille royale et ont déménagé aux États-Unis dans le but de mener une «vie financièrement indépendante».

On ne sait pas quand la dispute entre William et Harry a commencé, les commentateurs affirmant que cela aurait pu endiguer des décennies.

Cela a été remarqué par le journaliste d’investigation Tom Bower, qui a affirmé dans The Sun qu ‘”il y avait des fractures entre Harry et William qui ont commencé il y a plus de 20 ans”.

Il a poursuivi: «Bien que unis par la torture de la révélation de l’adultère en série de leurs parents, leur enfance instable a été compliquée par leurs destins différents.

«Identifié comme le futur monarque, William était parfois invité seul pour le déjeuner du dimanche avec la reine à Windsor.

“En traversant la Tamise depuis Eton, l’écolier a été initié par sa grand-mère aux secrets et à la magie de la monarchie la plus durable du monde.”

La biographie de Pro-Sussex Finding Freedom, publiée l’année dernière, a fait valoir que les divisions se sont également accrues lorsque Meghan est devenue proche de Harry, au début de leur romance éclair.

Il a affirmé que William a appelé Meghan “cette fille”, ce que Harry a qualifié de “snob”.

L’auteur Angela Levin a écrit dans son livre de 2018 Harry: Conversations avec le prince, que le ressentiment a peut-être commencé avant cela, en particulier lorsque le couple a étudié ensemble à Eton College.

Elle a dit: «Harry s’est plaint une ou deux fois que William n’était pas là pour lui, mais il aurait pu le taquiner.

«Même si c’était vrai, William à 15 ans n’avait à peine plus d’expérience de la vie qu’Harry, malgré des années passées à essayer d’être le parent de leur mère.

«C’était le travail d’un adulte et quelqu’un aurait dû comprendre qu’il avait besoin d’une aide professionnelle.»