William parle de moments remplis d’anxiété avec Harry dans une interview franche | Royale | Nouvelles

William a partagé les histoires personnelles et la musique clé de sa vie (Image: APPLE)

Le futur roi a également révélé l’air qui fait danser ses enfants à la maison. Son petit trio adore le tube Waka Waka de Shakira. William a partagé les histoires personnelles et la musique clé de sa vie lors d’un podcast sur le fitness. Étonnamment, il a également admis avoir un faible pour le groupe de heavy metal AC/DC et la pop star Taylor Swift. Il en a parlé lors d’une promenade autour du domaine Queen’s Sandringham à Norfolk enregistrée pour une édition festive de la série audio The Time to Walk présentée sur le service Apple Watch Fitness + à partir de demain.

Ces jours-ci, il aime également la musique plus lourde, y compris le groupe de heavy metal australien AC/DC (Image : APPLE)

William, 39 ans, a également partagé des souvenirs de marche avec son grand-père, le prince Philip, décédé en avril. Et il a admis avoir ri pendant son enfance pendant les services religieux et l’importance de ne pas se prendre trop au sérieux.

Il a révélé : « Ce qui m’a étonné, c’est à quel point mes enfants ont déjà hérité de l’amour de ma famille pour la musique. La plupart des matins, il y a une énorme bagarre entre Charlotte et George pour savoir quelle chanson est jouée le matin. Et je dois, maintenant, donner la priorité à ce qu’un jour quelqu’un fasse celui-ci, et un autre jour c’est le tour de quelqu’un d’autre. Alors George se lance, puis Charlotte se lance. Telle est la clameur de la musique.

« L’une des chansons que les enfants adorent en ce moment est Shakira, Waka Waka. Il y a beaucoup de mouvements de hanches. Il y a beaucoup de déguisements. Charlotte, en particulier, court dans la cuisine avec ses robes et ses affaires de ballet et tout. Elle devient complètement folle avec Louis qui la suit partout en essayant de faire la même chose. C’est un moment très joyeux où les enfants aiment juste danser, déconner et chanter. J’espère que tu appréciera celui-là. S’amuser un peu. »

William a obtenu des dons à cinq chiffres d’Apple pour trois lignes d’assistance (Image : APPLE)

Sa mère, la princesse Diana, a inculqué l’amour de la musique pop à ses enfants et il y a une chanson en particulier qui lui rappelle des souvenirs de Diana. « Quand j’étais plus jeune, Harry et moi, nous étions au pensionnat. Et ma mère avait l’habitude de jouer toutes sortes de chansons pour atténuer l’anxiété de retourner à l’école », a-t-il déclaré.

« Et l’une des chansons dont je me souviens énormément et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie encore aujourd’hui en secret, est (Simply) The Best de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, ça me semblait comme un vrai moment en famille. Et ma mère, elle conduisait, chantait à tue-tête. Et nous mettions même le policier dans la voiture, il chantait aussi de temps en temps.

« Vous chantiez et écoutiez de la musique jusqu’aux portes de l’école, quand ils vous déposaient. Et, et c’est à ce moment-là que la réalité s’est en quelque sorte enfoncée dans le fait que vous retourniez vraiment à l’école parce qu’avant, vous étiez perdu dans les chansons. Vous aurez envie d’y rejouer juste pour continuer ce moment en famille. Et quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère.

Ces jours-ci, il s’intéresse également à la musique plus heavy, notamment le groupe de heavy metal australien AC/DC. « Il n’y a rien de mieux que, un lundi matin, quand vous avez les yeux un peu larmoyants après le week-end et que vous essayez de vous remettre dans le train de la semaine, en écoutant AC/DC, Thunderstruck », a-t-il déclaré.

« Je dois dire que la première fois que je l’ai mis, et je l’ai entendu un million de fois maintenant, je me suis dit : » Eh bien, c’est assez lourd pour un lundi matin « . Mais maintenant, quand je l’écoute, c’est le meilleur tonique pour un lundi matin. Cela vous réveille absolument, met votre semaine dans la meilleure humeur possible et vous sentez que vous pouvez affronter n’importe quoi et n’importe qui. J’imagine que vous allez marcher assez vite en l’écoutant, peut-être avec un saut dans votre pas, avec le head-bang. C’est une chanson sur laquelle il est difficile de danser ou de hocher la tête.

Le deuxième dans la lignée du trône fait partie d’une institution qui essaie de contrôler soigneusement son image, mais William a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun problème à se ridiculiser de temps en temps. Il a rappelé qu’en novembre 2013, il avait suivi la chanteuse américaine Taylor Swift « comme un chiot » sur scène pour chanter Livin’ On A Prayer avec Jon Bon Jovi lors d’un gala de collecte de fonds pour l’association caritative pour les sans-abri Centrepoint au palais de Kensington.

« Elle met sa main sur mon bras, me regarde dans les yeux et dit: » Allez, William. Allons chanter », se souvient-il. « À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui m’a pris. Honnêtement, même maintenant, je recule devant ce qui s’est passé ensuite et je ne comprends pas pourquoi j’ai cédé. Mais, franchement, si Taylor Swift vous regarde dans les yeux, vous touche le bras et dit: « Viens avec moi… » Je me suis levé comme un chiot et j’ai dit : ‘Ouais, d’accord, ça a l’air d’être une bonne idée. Je te suivrai’.

«Je suis monté sur scène en transe, puis à mi-chemin de la chanson Livin’ On a Prayer de Jon Bon Jovi, je me réveille. Et je me dis : « Suis-je debout sur la scène en train de chanter Livin’ On a Prayer alors que je ne connais même pas les mots ? Mais les jeunes gars et les filles de Centrepoint étaient tous là pour l’aimer et l’encourager. Alors j’ai pensé : ‘Eh bien, s’ils en profitent, alors la nuit est pour eux. Alors merde. Je ne peux pas être le, le doofus qui va tout gâcher pour tout le monde.

Essayant désespérément de se souvenir des paroles, il transpirait abondamment sous sa cravate noire et, bien qu’habitué à faire des discours sur scène et à apparaître en public, il n’avait jamais chanté en public auparavant. « Parfois, lorsque vous êtes sorti de votre zone de confort, vous devez faire avec », a déclaré William. «Et je pense que nous sommes arrivés au stade de cette vie où nous nous microgérons nous-mêmes. Nous nous inquiétons de : comment regardons-nous sur les réseaux sociaux ? Qui a dit et moi ? Ce que je porte? Il y a tellement de pressions, mais je pense que se ridiculiser, c’est bien.

« C’est bien de ne pas se prendre trop au sérieux et d’avoir ces moments où vous lâchez prise et vous vous dites simplement : « Savez-vous quoi ? Je suis d’accord avec ça’. Alors, oui, vas-y et rigole. Et n’allez pas regarder la vidéo de moi en train de chanter. Ou allez le regarder, mais riez tout seul de ce que je ressentais. »

Le prince William et Ian au Kenya selon la dernière histoire de l’épisode (Image : Kensington Palace)

En échange de son apparition dans le programme, William a obtenu des dons à cinq chiffres d’Apple pour chacune des trois lignes d’assistance pour les personnes en crise – Shout au Royaume-Uni, Lifeline en Australie et Crisis Textline aux États-Unis. Aides a déclaré qu’il avait été impressionné après avoir écouté Time to Walk et qu’il voulait le faire près de Noël, une période souvent difficile pour les personnes vulnérables.

Sa promenade, enregistrée au printemps, l’a emmené de Sandringham House, devant l’église St Mary Magdalene, et finalement à Anmer, où lui et Kate ont une retraite à la campagne sur le domaine royal. La promenade de la grande maison à l’église, un itinéraire emprunté par la famille royale le jour de Noël, lui rappelle l’enfance avec son grand-père, le prince Philip, décédé en avril.

« J’ai de bons souvenirs de marcher ici, et mon grand-père, il marchait si vite qu’il y avait d’énormes écarts et espaces entre nous tous en descendant, et il y avait nous à l’arrière avec de petites jambes essayant de continuez », a déclaré William. « Vous savez, je pense qu’avec le temps, vous commencez à vous sentir assez attaché à ces moments et à ces souvenirs d’avant. »

Il a parlé d’avoir fréquemment des fous rires à l’intérieur de l’église. « Et ce qui est très bien, c’est que nous sommes assis l’un en face de l’autre en tant que famille, et en grandissant, avoir mes cousins ​​assis en face de moi a toujours été assez difficile de garder un visage impassible parfois », a-t-il déclaré. « J’ai eu des fous rires de nombreuses fois dans le service. Heureusement, personne ne le filme. Vous pouvez donc vous en sortir, et le jour de Noël, c’est amusant de rire et de s’amuser.

Au cours de la promenade, il a discuté des moments traumatisants au travail en tant que pilote d’ambulance aérienne, a chéri les souvenirs de la visite d’un refuge pour sans-abri avec sa mère et du séjour et du travail avec l’écologiste Ian Craig au ranch Lewa Downs près de Nairobi au Kenya. Sa passion pour la faune et la campagne transparaissait. « J’ai l’impression d’avoir partagé beaucoup de sentiments qui me donnent l’impression que la marche a été encore meilleure que la normale », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’avoir fait une promenade avec un meilleur ami ou ma femme. Je vais retourner à l’intérieur maintenant, pour voir ce que les enfants ont fait avant, espérons-le, de les mettre au lit épuisés. Merci d’avoir pris le temps de marcher avec moi aujourd’hui.