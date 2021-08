William Petersen hospitalisé après s’être senti mal sur le plateau de CSI

in

En mars, CBS a annoncé que l’équipe CSI, ainsi que quelques nouveaux ajouts, unissaient leurs forces sur une nouvelle série consécutive à l’émission originale CSI: Crime Scene Investigation (qui a été créée en 2000).

William, Renard Jorja et Wallace Langham raviveraient leurs personnages dans CSI : Vegas. Nouveaux acteurs inclus Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez et Mandeep Dhillon.

président de la SCB Kelly kahl a exprimé son enthousiasme pour le projet, déclarant à l’époque: “Il y a vingt et un ans, nous avons lancé CSI et avons regardé avec émerveillement cette nouvelle série cinématographique lancer un genre entier et devenir un mastodonte révolutionnaire qui a encore une résonance mondiale aujourd’hui.”

“Nous sommes ravis d’accueillir la prochaine génération de criminalistes dans la marque CSI et de les unir aux personnages légendaires du passé que nous aimons toujours, y compris les extraordinaires Billy Petersen et Jorja Fox”, a-t-il poursuivi. « La technologie de lutte contre la criminalité a considérablement progressé au cours des dernières années et, combinée à la narration classique de CSI, nous avons hâte de voir cette nouvelle équipe de CSI faire ce qu’elle fait de mieux : suivre les preuves. »