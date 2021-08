William Petersen, star de ‘CSI’, hospitalisé après être tombé malade pendant le tournage

La star de CSI : Crime Scene Investigation, William Petersen, a été hospitalisée lors du tournage du nouveau spin-off de CBS, CSI : Vegas, vendredi. Petersen, 68 ans, est tombé malade sur le plateau et a dit au réalisateur qu’il avait besoin d’une pause, mais une ambulance a ensuite été appelée pour l’emmener dans un hôpital voisin, ont déclaré ses représentants à TMZ dimanche. L’acteur incarne Gil Grissom, le même personnage qu’il a joué pendant les neuf premières saisons de CSI, dans la nouvelle série.

Après que Petersen ait demandé au réalisateur s’il pouvait faire une pause, il est devenu clair qu’il pourrait avoir besoin de soins médicaux. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin par prudence, a déclaré son représentant à TMZ. La nature de l’urgence sanitaire n’est pas claire, mais son représentant a déclaré que l’acteur travaillait de longues journées au cours des 12 dernières semaines lors du tournage de CSI: Vegas. Il s’agissait peut-être d’un cas d’épuisement ou de surmenage. Petersen est depuis sorti de l’hôpital, mais on ne sait pas s’il a repris le tournage.

Petersen était le visage de la franchise CSI au cours de ses neuf premières saisons, et il a fait des apparitions plus tard dans un épisode de la saison 11. Il a également joué dans la finale du long métrage “Immortality” en 2015. Jorja Fox, Wallace Langham et Paul Guilfoyle sont également de retour pour la nouvelle série CSI: Vegas. Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez, Mandeep Dhillon et Jamie McShane se sont joints à de nouveaux rôles.

En mai, CBS a publié un teaser pour CSI: Vegas, mettant en vedette Petersen expliquant à quel point il était “excité” de revenir dans la franchise. “La façon dont nous avons résolu les crimes il y a 20 ans est trop différente de la façon dont ils résolvent les crimes aujourd’hui”, a expliqué l’acteur. “C’est un monde différent.” Le producteur exécutif Jason Tracey a également déclaré que la nouvelle émission « irait plus loin et présenterait certaines des nouveautés de la criminalistique criminelle ».

CSI: Vegas sera lancé le mercredi 6 octobre à 22 h HE, après la première de la saison 3 de Tough as Nails. Il s’agit de la première nouvelle série CSI depuis la fin de l’éphémère CSI: Cyber ​​en 2016. La série originale, qui était l’une des émissions les plus populaires au monde à un moment donné, a également conduit au succès des spin-offs CSI: Miami ( 2002-2012) et CSI : NY (2004-2013).

Petersen a remporté trois nominations aux Primetime Emmy en tant que producteur exécutif sur CSI. Il a également remporté un Screen Actors Guild Award avec ses co-stars en 2005. Il a également joué dans les films To Live and Die in LA, Manhunter et Seeking a Friend for the End of the World.