William Regal remercie la WWE d’avoir « sauvé sa vie » alors qu’il réagit à la sortie

Regal a abordé son départ après plus de deux décennies (Photo: WWE)

William Regal a affirmé que la WWE lui avait « sauvé la vie » en 1999 alors qu’il partageait une déclaration élégante après sa libération.

L’ancien vainqueur du King of the Ring a été licencié de l’entreprise cette semaine dans le cadre des changements en coulisses de NXT 2.0, et il a répondu par un message émouvant sur les réseaux sociaux.

Il a écrit : » Merci à @WWE pour cette merveilleuse course de 21 ans. Vous avez donné à un garçon qui était heureux et au pays des merveilles luttant sur un carnaval une vie enchantée pendant 21 ans.

« Aucune plainte et s’il vous plaît, ne perdez pas de temps à répondre car je n’aurai pas de mal à dire contre l’entreprise.x (sic) »

Regal – qui a commencé sa carrière de catcheur sur les quais de Blackpool et est devenu l’un des artistes britanniques les plus respectés de tous les temps – a également insisté sur le fait que la compagnie aura sa « gratitude pour toujours ».

Il a ajouté: » J’ajouterai que @WWE m’a sauvé la vie en 1999 alors qu’ils n’en avaient pas besoin, a nourri ma famille et m’a emmené partout dans le monde. Vous avez ma gratitude pour toujours. Vous m’avez permis de vivre une vie enchantée.

La star de 53 ans a été signée par la WCW en 1993 avant de passer pour la première fois à la WWF en 1998, mais en janvier 1999, il est entré en cure de désintoxication avant d’être libéré quatre mois plus tard.

Après un passage en tant que Lord Steven Regal à la WCW, il est ensuite revenu à la WWE en 2000 et est resté avec la société jusqu’à cette semaine.

Après la fin de son temps en tant qu’artiste sur le ring, il a commencé à travailler pour la marque NXT en tant que directeur général à l’écran tout en ayant un grand impact dans les coulisses en tant que découvreur de talents et entraîneur.

Dans une déclaration expliquant les coupes NXT de cette semaine, la WWE a déclaré: « Avec l’évolution continue de NXT 2.0, nous avons décidé de nous séparer de certains membres du personnel basés dans notre Performance Center.

« Nous les remercions pour leurs nombreuses contributions au fil des ans et leur souhaitons le meilleur. »

