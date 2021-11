William ‘Roddie’ Bryan a dit au flic qu’il courait après le ‘Joker’ Ahmaud Arbery

L’homme qui a poursuivi Ahmaud Arbery et enregistré sa fusillade mortelle a déclaré à un officier répondant qu’il avait bloqué l’homme noir de 25 ans avec sa voiture « cinq fois » avant le meurtre présumé du jeune homme, un officier qui l’a interrogé a témoigné le deuxième jour du procès.

Bien qu’il n’ait pas appuyé sur la détente, William « Roddie« Bryan fait face à des accusations de meurtre avec ses coaccusés accusés: un tireur Travis McMichael et son père Grégory McMichael. Les procureurs affirment que les actions de Bryan répondent à la norme de malveillance et de meurtre criminel en vertu de la loi géorgienne, qui punit le fait de causer délibérément la mort d’une personne. Le premier exige une démonstration que « toutes les circonstances du meurtre montrent un cœur abandonné et malin », et le second peut être puni « quelle que soit la méchanceté ».

Le deuxième jour du procès, lundi, l’ancien officier du comté de Glynn Ricky Minshew a déclaré à un jury que Bryan avait librement concédé qu’Arbery lui avait « tiré le cul » à l’époque et a déclaré qu’il avait presque été « jeté à travers le foutu pare-brise en essayant de chasser ce joker ».

« « Joker » étant la victime dans cette affaire ? » a demandé le procureur adjoint du comté de Cobb Larissa Ollivierre.

« Oui, madame, » répondit Minshew.

Alors que le procès tant attendu a débuté vendredi, les thèmes de la justice raciale qui ont propulsé le meurtre présumé d’Arbery à l’attention nationale sont passés à l’arrière-plan. Procureur principal Linda Dunikoski à peine évoqué le sujet devant le jury majoritairement blanc, dont le panel de 12 personnes ne comprend qu’une seule personne de couleur. Juge président Timothée Walmsley a constaté que l’utilisation par la défense de frappes péremptoires contre des candidats jurés noirs reflétait une «discrimination intentionnelle» la semaine dernière, avant de conclure finalement que le précédent l’empêchait de faire quoi que ce soit pour y remédier.

Bien que les déclarations d’ouverture n’aient pas mis l’accent sur le sujet de la race, le sujet est ressorti des déclarations citées des accusés. Dunikoski a cité Greg McMichael appelant le 911 pour signaler : « Il y a un homme noir qui court dans la rue.

Comme cité par Minshew, Bryan a fait une déclaration similaire.

« Le gars noir, comme je l’ai dit, s’est dirigé vers le foutu camion de pompiers, mais je pense que j’ai en quelque sorte changé d’avis – et il a coupé ce chemin », a déclaré Bryan, selon Minshew. « Je pense que je l’ai encore bloqué ou quelque chose là-bas. »

En contre-interrogatoire, l’avocat de Bryan Kevin Gough a tenté de saper le témoignage de Minshew selon lequel son client avait bloqué Arbery à cinq reprises. Minshew a concédé que Bryan n’a pas utilisé le mot « bloqué » dans chaque cas, utilisant parfois le mot « coincé ». Gough a affirmé que les enregistrements montraient le mot « bloc » principalement dans le sens géographique d’encerclement du bloc.

Plus tôt lundi, les procureurs ont appelé l’enquêteur sur les lieux du crime Sheila Ramos pour authentifier de nombreuses pièces à conviction, y compris l’arme présumée du crime (un fusil de chasse) que Travis McMichael a utilisée pour tirer à mort sur Arbery au centre de sa poitrine et de son poignet. Les preuves comprenaient des photographies d’Arbery mort au sol sur Satilla Drive à Brunswick, en Géorgie, sa chemise blanche rouge de son sang. De telles images auraient fait reculer un juré en regardant une vidéo de la mort d’Arbery vendredi, cachant son visage avec son bloc-notes. Le père d’Arbery a été vu en train de quitter la salle d’audience, mais sa mère serait restée à l’intérieur pour assister aux images horribles.

Le deuxième jour du procès, Law&Crime Network Brian Buckmire signalés sur le terrain en Géorgie, les jurés semblaient peu réagir aux images.

Selon les journalistes dans la salle d’audience (un nombre limité d’entre nous peut être à l’intérieur en raison de COVID), il ne semble pas y avoir de réaction du jury lorsqu’il regarde des photos du corps de #AhmaudArbery, des obus tirés ou du sang sur le sol. Contrairement à quand ils ont regardé la vidéo vendredi – Brian G. Buckmire (@BuckEsq) 8 novembre 2021

D’autres pièces à conviction présentées en preuve comprenaient des photographies de douilles d’armes à feu et l’arme présumée du crime.

