William Roger Campbell a tué ses parents adoptifs âgés : la police 10z virale

Un homme du Tennessee a été arrêté et inculpé pour les meurtres à froid de ses parents adoptifs âgés il y a plus de dix ans.

William Roger Campbell, 63 ans, a été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré par un grand jury du comté de Lowndes le mois dernier. Il a été arrêté par les députés du bureau du shérif du comté de Lowndes le 21 juin.

William Campbell, 83 et Ina Campbell, 81 ans, ont été retrouvés morts dans leur lit le 29 janvier 2010. Chacun avait reçu une seule balle dans la tête et leur maison avait été fouillée par l’agresseur.

leur voisin Daniel Champagne trouvé les corps ce jour-là.

“J’avais la clé de leur maison”, a-t-il déclaré à WKRN, une filiale d’ABC basée à Nashville, environ huit ans après les meurtres. « J’étais fondamentalement comme un fils pour eux. Comme je l’ai dit, ils étaient mes deuxièmes maman et papa.

Champagne a déclaré qu’il était entré pour vérifier l’état du couple après qu’un autre voisin eut essayé d’appeler et de s’excuser d’avoir écrasé leur boîte aux lettres.

« Les tiroirs ont été arrachés et les armoires de cuisine étaient toutes ouvertes », se souvient-il, avant de commenter avec amertume l’état d’esprit de l’agresseur. « Comment quelqu’un peut-il faire quelque chose comme ça et s’en aller sans jamais y penser ? »

Les autorités, bien sûr, ont été longtemps frustrées mais persistantes dans leurs efforts.

“Quelqu’un a pris la vie d’une personne de 83 ans et d’une personne de 81 ans”, a déclaré le sergent Timothée Finley, alors superviseur de la division des homicides du département de police de Clarksville, a déclaré en 2018. “Ils n’avaient pas le droit de faire ça.”

Le fils adoptif était connu depuis longtemps comme une personne d’intérêt, mais ne s’est apparemment jamais matérialisé en tant que suspect jusqu’à récemment.

“Les voisins ont dit que les chiens auraient aboyé si un étranger était entré et avait réveillé M. Campbell”, a déclaré Finley en 2018. “Cela nous a en quelque sorte amené à croire que quelqu’un qui les connaissait, ainsi que les chiens, est entré dans cette maison et les a tués.

“Il avait tout à gagner financièrement de cela, donc bien sûr, il serait toujours regardé, mais s’il l’a réellement fait ou non, cela reste à voir”, a ajouté le sergent.

Détective de l’unité des homicides des opérations spéciales du service de police de Clarksville Keenan Carlton a récemment commencé à se pencher sur le boîtier froid et a dit qu’il avait vu ce qu’il avait besoin de voir.

“La plupart des pièces étaient déjà là”, a déclaré le détective à WREG, filiale de CBS basée à Memphis. « Comme je l’ai dit, dès l’enquête initiale. Plusieurs de ces détectives qui ont travaillé qui ont depuis pris leur retraite. Et je sais que c’était une affaire qui leur tenait à cœur. Nous avons pu assembler la pièce finale pour finalement obtenir une résolution. »

L’accusé a été extradé à Clarksville, Tenn. et incarcéré à la prison du comté de Montgomery samedi.

Un certain nombre de cas froids sont actuellement rouverts par les autorités de l’État volontaire.

“C’étaient des victimes innocentes”, a déclaré Carlton, “C’étaient des gens qui étaient aimés de leur communauté. Ils ont vécu plusieurs années dans leur quartier. Leurs voisins les ont aimés et ils sont tous heureux de voir une certaine résolution. Je pense qu’un cas qui a pris autant de temps à résoudre, je pense que cela donne de l’espoir à certaines des autres familles qui n’ont pas vu justice dans le cas de leur proche et leur fait savoir que le service de police va toujours chercher constamment des réponses et justice dans le cas de leur proche.

