William Saliba a déclaré « Je préfère ne pas parler » lorsqu’on lui a posé des questions sur l’avenir d’Arsenal, affirmant que l’arrière central prêté pourrait rejoindre Marseille où il est « heureux »

Le paria d’Arsenal, William Saliba, a refusé de commenter son avenir et s’il jouera ou non pour les Gunners la saison prochaine.

Le joueur de 20 ans s’est imposé au cœur de la défense marseillaise sous la direction de l’entraîneur-chef Jorge Sampaoli, depuis qu’il a rejoint le club français en prêt cet été.

L’incroyable tacle de dernière chance de William Saliba sur Mbappe a été le plus gros moment du match nul 0-0 en octobre

Saliba a joué 21 fois dans toutes les compétitions alors que les Olympiens occupent la deuxième place de la Ligue 1.

On attendait beaucoup de Saliba lorsqu’il a rejoint Arsenal en provenance de Saint-Etienne pour 27 millions de livres sterling à l’été 2019, mais l’international français n’a pas encore fait une apparition compétitive pour les Gunners.

Le défenseur central est revenu à Saint-Etienne en prêt pour la campagne 2019/20, avant de rejoindre Nice en seconde partie de saison dernière.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a choisi d’envoyer à nouveau Saliba cet été et il a rejoint Marseille après l’arrivée de Ben White de Brighton pour 50 millions de livres sterling.

Le contrat du Français expire en 2024, avec la possibilité de se voir proposer un nouveau contrat à Arsenal.

William Saliba a rejoint Arsenal pour beaucoup d’argent mais n’a pas encore fait ses débuts en Premier League

Des rapports récents ont affirmé que Marseille pourrait chercher à débarquer Saliba dans un contrat permanent à la fin de la saison, le jeune défenseur étant clairement heureux et installé au club.

Mais, interrogé sur son avenir, Saliba a snobé toute spéculation sur l’endroit où il jouera son football la saison prochaine.

« Je préfère ne pas parler de mon avenir, mais je suis très bien ici », a-t-il déclaré à RTL.

« Je ne regrette pas ma décision. Je suis très heureux depuis le premier jour.

« J’ai un an ici et je vais tout donner. »

Arteta a insisté en octobre sur le fait que Saliba faisait toujours partie de ses plans à long terme au club après avoir produit une impressionnante performance lors du match nul et vierge de Marseille avec le Paris Saint-Germain.

William Saliba en featuring pour Saint-Etienne

Le défenseur a même été décrit par le manager marseillais comme un « futur grand du football français » après ce match, où il a aidé à exclure Kylian Mbappe, Neymar et Lionel Messi.

Et Arteta a laissé entendre qu’il pourrait retourner aux Emirats cet été.

Il a déclaré à l’époque: « Oui, en tant que club, nous sommes toujours en contact.

« Edu et Ben [Knapper] étaient là pour le surveiller et surveiller de près ses progrès.

« Il est évidemment notre joueur et nous le faisons avec tous les joueurs en prêt que nous avons. »

L’Espagnol a été interrogé sur la bataille difficile du Français pour cimenter une place régulière en équipe première avec les Gunners et a ajouté: « C’est une décision que nous prendrons l’été prochain.

« C’est notre joueur et naturellement cela arrivera. Nous devrons nous asseoir et décider quelle est la meilleure prochaine étape.