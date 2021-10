William Saliba d’Arsenal célèbre le tacle contre Kylian Mbappe lors du PSG contre Marseille, avec un défenseur qui ne peut pas obtenir un match sous Mikel Arteta décrit comme « le futur grand du football français »

William Saliba ne peut pas obtenir un match pour Arsenal, mais a présenté un match d’Homme du match pour Marseille contre le Paris Saint-Germain alors qu’il aidait à éliminer Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar.

Marseille a réussi à prendre un point dans Le Classique avec Saliba la star du spectacle, avec le Gunner gelé célébrant sauvagement après avoir fait un incroyable tacle de dernier homme pour nier Mbappe.

.

L’incroyable tacle de dernier recours de Saliba sur Mbappe a été le plus gros moment du match nul 0-0

.

Le défenseur d’Arsenal en prêt a également été essentiel pour arrêter Lionel Messi et Neymar

Saliba a été signé par Arsenal en 2019, rejoignant un accord de 27 millions de livres sterling de Saint-Etienne avant d’être prêté directement à la partie française, et on attendait beaucoup du jeune très apprécié lorsqu’il a finalement déménagé dans le nord de Londres.

Le joueur de 20 ans a finalement basculé aux Emirats l’été dernier pour s’entraîner avec les Gunners avant la saison 2020/21, mais Mikel Arteta n’a pas été impressionné par le défenseur central et l’a renvoyé en prêt à Nice.

Au lieu de cela, Arteta a signé Gabriel Magalhaes pour occuper sa place dans les quatre derniers.

L’histoire était à nouveau la même cet été, avec Saliba envoyé pour son troisième prêt de sa carrière à Arsenal, à Marseille, alors qu’Arteta a acheté Ben White à Brighton pour 50 millions de livres sterling et a rapidement reçu le maillot n ° 4 de Saliba.

En près de deux ans et demi en tant que joueur d’Arsenal, Saliba n’a pas encore joué une seule minute pour son club parent.

Mais il semble que l’une des seules personnes du jeu à ne pas évaluer Saliba soit le patron des Gunners Arteta, son jugement étant maintenant remis en question après le bon départ du défenseur central dans le sud de la France, dominant ce que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs attaquants. dans le jeu.

L’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a fait l’éloge de Saliba depuis son arrivée au club, le joueur de 20 ans étant l’un des premiers noms sur sa feuille d’équipe.

« C’est un joueur de haut niveau à son poste », a déclaré Sampaoli.

« Nous avons eu la chance de l’avoir en prêt, ce n’était pas simple. Il est bon pour marquer, mais il est aussi bon pour sortir le ballon.

« C’est un futur grand du football français, il est très bon pour débuter des jeux. »

Saliba a rendu les éloges de son nouveau manager, tout en expliquant pourquoi Marseille était la personne idéale pour poursuivre son développement.

. – .

Arteta a eu beaucoup de temps pour regarder Saliba, mais ne lui a pas encore donné une apparition compétitive en première équipe

.

Gabriel et White ont semblé décents après avoir empêché Saliba de se frayer un chemin dans l’alignement

« Avec [Jorge] Sampaoli, nous devons tout donner du début à la fin », a expliqué Saliba.

« Nous ne pouvons pas faire les choses sans enthousiasme. Parfois, je ne mets pas assez de puissance sur mes laissez-passer et il me dit : « Ce sont des laissez-passer pour enfants !

« [Marseille club president Pablo] Longoria m’a dit que si je voulais passer au niveau supérieur dans ma progression, je devais venir ici.

« Si vous pouvez jouer à Marseille, jouer sous cette pression, vous pouvez jouer n’importe où ailleurs.

« Je n’avais même pas encore signé et je recevais déjà des messages de supporters. Je n’ai jamais vu une telle passion, dans cette ville la seule chose qui compte c’est l’OM !

.

Le Sampaoli de Marseille est réputé difficile à satisfaire, mais a fait l’éloge de Saliba

Le Français a obtenu en moyenne une précision de passe impressionnante de 94,5% sur tous ses matchs cette saison et était à nouveau en excellente forme contre le PSG, empêchant les mastodontes financiers de s’enfuir au sommet de la Ligue 1.

Il a également été rejoint par son compatriote d’Arsenal Matteo Guendouzi dans l’alignement marseillais, qui a été si bon depuis son retour en Ligue 1 qu’il a été appelé en équipe de France.

Et les joueurs prêtés à Arsenal ont reçu les éloges de la publication française L’Equipe, qui est notoirement difficile à satisfaire, les deux joueurs attribuant une note maximale de sept. En comparaison, Lionel Messi a reçu un quatre et Neymar un lamentable trois.

La gestion de Saliba par Arteta a été remise en question par Loïc Perrin, qui a joué aux côtés de Saliba à Saint-Etienne et dit qu’il mérite une chance en Premier League.

Le match de William Saliba en chiffres contre le PSG : ◉ 96% de précision de passage

◉ 83% de succès en duel

◉ 75% de vrais tacles réussis

◎ 57 passages

◎ 6 duels

◎ 4 tacles tentés

◎ 1 tacle de dernier

◎ 0 fautes Une feuille blanche dans #LeClassique pic.twitter.com/iRYUZvDyjL – Squawka Football (@Squawka) 24 octobre 2021

« Je ne comprends pas comment ils ne l’ont même pas essayé au moins une fois », a déclaré le défenseur central maintenant à la retraite.

« Dans les situations en tête-à-tête, il a une assise extraordinaire et s’en sort toujours.

« De plus, c’est un enfant formidable à avoir dans un groupe. A Nice, après de longs mois sans jouer, il a tout de suite été bon quand Nice était en mauvaise posture.

« A Marseille, dans une ambiance de folie, même chose. Il ne s’emballe pas. Il aurait pu donner quelque chose à Arsenal.

« C’est un joueur de haut niveau à son poste », a-t-il déclaré.

Saliba avait déjà impressionné à Saint Etienne, mais Arteta ne l’a pas jugé assez bon pour Arsenal

Saliba n’a pas encore fait son apparition pour la première équipe de France qui regorge de talents de haut niveau, mais il est apparu tout au long des U16 aux U21.

L’un de ses entraîneurs de la jeunesse française, Jean-Luc Vannuchi, a également fait l’éloge du défenseur.

« Ma première impression était que c’était le plus grand homme de sa génération », a déclaré Vannuchi.

« La différence entre lui et les autres joueurs était énorme.

«Quand il a pris le ballon et a couru au milieu de terrain, personne ne pouvait l’arrêter. Il était comme un monstre comparé aux autres. Quand il jouait avec St-Etienne, cela lui paraissait normal, même s’il était si jeune.

.

Saliba a conquis une base de fans de haut niveau et pourrait bientôt se retrouver à l’aube de l’équipe de France

Vannuchi a également comparé Saliba aux talents de défenseur central de classe mondiale Raphael Varane et Virgil van Dijk, affirmant qu’il combine les meilleurs éléments des deux.

« Un mélange des deux styles », a expliqué Vannuchi.

« Avec Varane à cause de sa vitesse et de sa puissance, et avec Van Dijk ce sont les interceptions, le positionnement sur le terrain. »

Une autre personne n’est cependant pas d’accord avec tous les éloges, le commentateur de BT Sports Jonathan Pearce ayant encore besoin d’être convaincu – apparemment avec Arteta – après avoir regardé Le Classique.

« Il n’est pas prêt pour la Premier League, il fait trop d’erreurs », a déclaré Pearce.

Seul le temps nous dira qui a raison…