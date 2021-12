William Saliba joue pour Marseille et  » prétend que je suis là depuis de nombreuses années  » au milieu des doutes sur l’avenir d’Arsenal

William Saliba insiste sur le fait qu’il ne pense pas à son avenir à Arsenal au milieu de son prêt réussi avec Marseille.

Le joueur de 20 ans a été acheté par les Gunners en 2019 pour 27 millions de livres sterling et a été prêté directement à Saint-Etienne.

.

Saliba a été prêté à Marseille cette saison

Il n’a pas encore joué un match de compétition pour Mikel Arteta depuis plus de deux ans au club, passant du temps à Nice et maintenant à Marseille.

Au début de la saison 2020/21, il a été maintenu dans le nord de Londres mais a été omis des équipes compétitives d’Arsenal.

Il a joué pour les moins de 23 ans, avant de se rendre à Nice. Maintenant, il a joué pour Marseille et il y a des rumeurs d’un déménagement permanent.

L’accord de prêt n’a pas d’option d’achat et Saliba ne pense pas à son avenir pour le moment.

« Je suis en prêt », a-t-il déclaré à Eurosport. « Mais je prétends que je suis là depuis de nombreuses années. Je ne pense pas à retourner à Arsenal [right now]. Je me donne à Marseille. Je ne pense pas à ce qui se passera après.

.

Saliba a aidé Marseille à atteindre la deuxième place de la Ligue 1

Saliba a joué dans les 17 matchs de Ligue 1 de Marseille cette saison.

Le club est deuxième du classement et a concédé un minimum de 14 buts en championnat, deux de moins que le leader Paris Saint-Germain.

« Ce n’est pas un message direct », a-t-il ajouté. « Mais comme je n’ai pas joué pendant six mois, que j’ai eu du mal, je voulais montrer que j’avais la capacité de jouer dans ce club. Je le fais d’abord pour moi. Ce n’est pas de la vengeance.

Spécial de paris – Obtenez De Bruyne et Sterling pour marquer et Grealish pour aider à 9/1