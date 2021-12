William Shatner a un méchant accident de voiture à Los Angeles

Lire du contenu vidéo

William Shatner semble avoir un voyage plus sûr en volant dans un vaisseau spatial gigantesque qu’en conduisant une voiture sur la planète Terre – comme en témoigne le fait qu’il s’est retrouvé dans une épave en parcourant les rues de LA

Le capitaine Kirk a été impliqué dans un accident mardi à Studio City, ce qui en fait avait l’air plutôt grave … à cause des dégâts causés, en tout cas. WS conduisait son SUV Mercedes noir, tandis que l’autre conducteur était dans une berline Acura.

On ne sait pas exactement comment les deux véhicules se sont retrouvés aussi froissés qu’ils l’étaient – ​​mais comme vous pouvez le voir … l’avant de la femme est assez brisé, avec sa roue gauche à un angle étrange.

Heureusement, ni Bill ni la femme ne semblaient être blessés … et l’acteur de 90 ans s’est rapidement levé et a terminé avec la femme pour s’assurer qu’elle allait bien, pendant qu’il passait quelques appels et jetait des débris sur le côté de la route.

Des flics ont été appelés sur les lieux, se sont assurés que les deux chauffeurs échangeaient des informations… et heureusement, personne n’a été emmené à l’hôpital.

Rappelez-vous, c’était en octobre lorsque le Cpt. Kirk est entré dans l’histoire en tant que personne la plus âgée à aller dans l’espace à bord Jeff Bezole vaisseau spatial Blue Origin… peut-être vaut-il mieux s’en tenir aux cieux amicaux.