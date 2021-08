William Shatner annonce un nouvel album de mots parlés, ‘BILL’

Acteur, réalisateur, producteur, scénariste et artiste d’enregistrement primé William Shatner a annoncé son prochain album, BILL, dont la sortie est prévue pour le 24 septembre via Joe Jonas’ nouveau label Let’s Get It! Dossiers/Documents de la République.

Pour célébrer l’annonce, William Shatner fait équipe avec Joe Jonas et Brad Paisley pour sortir les deux premiers singles de l’album, “Clouds of Guilt” feat. Joe Jonas et “So Far From the Moon” feat. Brad Paisley, dehors maintenant.

À travers des créations orales et de la musique de genre, les chansons de BILL relatent des moments autobiographiques importants de la vie de William Shatner et les idées, les défis et les questions auxquels il a été confronté en cours de route. Les morceaux ont été co-écrits et produits par Dan Miller, lauréat d’un Grammy Award. [They Might Be Giants], tandis que les paroles étaient une collaboration entre Shatner et son ami et écrivain Robert Sharenow.

En plus de Joe Jonas et Brad Paisley, BILL présente le guitariste Joe Walsh [James Gang, Eagles, Ringo Starr & His All-Starr Band], le guitariste de pedal steel Robert Randolph [Robert Randolph and the Family Band], le musicien John Lurie, le saxophoniste Dave Koz, et plus encore.

À propos de la création de l’album à distance pendant la pandémie, William Shatner a déclaré: «Grâce à une série d’appels téléphoniques, de SMS et d’e-mails, de la musique et des mots ont fait des allers-retours à travers le pays. Les [Covid-19] La crise a créé une urgence et a rapidement déclenché une franchise entre nous qui nous a permis de retirer les couches qui se trouvaient à la surface d’un sujet pour révéler la profondeur de la vérité enfouie en dessous. Quel meilleur moment pour contempler les plus grandes questions de la vie que pendant une pandémie mondiale ? Certaines chansons ont évoqué des moments douloureux ou beaux, tandis que d’autres se sont transformées en explorations philosophiques elliptiques sur la nature même de l’existence et de la mort.

Précommandez BILL.

Liste des morceaux de BILL :

“Je monte”

L’exploit “Made In The Shade”. Joe Walsh

L’exploit “Nuages ​​de culpabilité”. Joe Jonas

L’exploit “Si loin de la lune”. Brad Paisley

« L’amour, la mort et les chevaux »

L’exploit “Juste Pardonner”. Robert Randolph

L’exploit “Solitude”. John Lurie

L’exploit “Tonnerre et Feu”. Joan en tant que policière

L’exploit “Le pont”. Daniel Miller

“Cheval noir”

Exploit “Masques”. Dave Koz

« Lundi soir à Londres »

L’exploit “Toughie”. Robert Randolph

“Que savons-nous”