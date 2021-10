William Shatner dans l’espace : la vidéo de l’acteur de Star Trek flottant est si pure

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Des images ont émergé de la visite spatiale de William Shatner et c’est la chose la plus pure que nous ayons vue cette semaine.

L’acteur de Star Trek, 90 ans, est devenu la personne la plus âgée dans l’espace alors qu’il décollait du Texas dans une fusée cette semaine.

Une vidéo de Blue Origin a maintenant été partagée, montrant l’étoile flottant en apesanteur aux côtés des autres à bord.

Le bref clip le montrait en train d’admirer la vue, avant de s’attaquer à l’apesanteur.

« Oh Jésus », a-t-il répété, avant d’ajouter : « Aucune description ne peut égaler cela. »

Alors que les autres passagers de William flottaient dans l’avion et partageaient leur admiration devant l’expérience, il semblait satisfait de profiter des vues uniques depuis la fenêtre.

William Shatner a connu l’apesanteur dans l’espace (Photo: REUTERS)



L’acteur ne pouvait pas en avoir assez des vues depuis les fenêtres (Photo: REUTERS)

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, était à l’origine de son voyage dans les étoiles via sa société de voyages spatiaux Blue Origin, l’étoile étant rejointe par trois autres personnes alors qu’elles décollaient dans la fusée New Shepard.

Selon une diffusion en direct, ils ont atteint une altitude d’environ 350 000 pieds avant de revenir sur Terre quelques minutes plus tard.

Il a été embrassé par Jeff à son retour et est devenu très ému lorsqu’il a déclaré: «Tout le monde doit le faire.

«C’était tellement émouvant pour moi. Cette expérience a été incroyable.

William a décrit la visite comme « indescriptible » (Photo : Blue Origin / Mega)

« D’une certaine manière, c’est indescriptible », a-t-il révélé, déclarant que c’était « l’expérience la plus profonde que je puisse imaginer ».

«Je suis tellement rempli d’émotion à propos de ce qui vient de se passer, c’est extraordinaire. Extraordinaire. J’espère ne jamais m’en remettre. J’espère pouvoir maintenir ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. C’est tellement plus grand que moi.

« Cela a à voir avec l’énormité, la rapidité et la soudaineté de la vie et de la mort. »

William est devenu la personne la plus âgée à avoir jamais voyagé dans l’espace, battant un record établi en juillet par Wally Funk, 82 ans.

Il est surtout connu pour avoir joué le capitaine indomptable Kirk dans la franchise Star Trek et est apparu dans la série télévisée originale des années 1960 ainsi que dans la série de films extrêmement populaire.

Son voyage est le dernier développement du boom du tourisme spatial, après que Richard Branson, 71 ans, a été lancé sur l’une de ses fusées Virgin Atlantic en été, suivi de peu par le fondateur d’Amazon.

En septembre, SpaceX d’Elon Musk a lancé son premier vol privé, bien qu’il n’ait pas fait le voyage.

