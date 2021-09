William Shatner de Star Trek ira hardiment « dans l’espace avec Jeff Bezos » .

William Shatner (à droite) se dirigerait vers l’espace avec l’équipage de Jeff Bezos (à gauche) (Photo : Jeff Bezos PA/.)

William Shatner semble être sur le point d’aller hardiment là où (peu) d’hommes sont allés auparavant et de se diriger dans l’espace avec l’équipe Blue Origin de Jeff Bezo.

Selon TMZ, l’acteur de Star Trek, 90 ans, ferait partie du deuxième équipage à effectuer un vol spatial dans la capsule New Shepard.

Si les rumeurs sont vraies, William serait la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace, des décennies après avoir joué le capitaine Kirk.

William effectuerait le vol civil de 15 minutes en octobre, des sources affirmant que le voyage sera filmé pour un documentaire.

Des initiés ont affirmé que les gens de William “parlaient à Discovery” de l’émission spéciale, mais l’accord ne s’est pas concrétisé, mais poursuivaient les négociations avec d’autres chaînes.

Jeff et son équipage ont effectué leur premier vol au bord de l’espace en juillet, atteignant une altitude de 66,5 milles où ils ont connu l’apesanteur pendant quelques minutes avant de retourner sur Terre.

William (au centre) pourrait enfin aller dans l’espace pour de vrai (Photo : Moviestore/Shutterstock)

William a déjà parlé de son désir d’aller dans l’espace, partageant une image photoshopée de lui-même dans une combinaison spatiale l’année dernière.

Il a tweeté l’image à la NASA pour lui demander s’il pouvait se joindre au vol spatial commercial du SpaceX Crew Dragon Demo-2 vers la Station spatiale internationale, en écrivant : « Juste au cas où ; le costume convient !’

William a également laissé entendre au San Diego Comic-Con plus tôt dans l’année qu’il pourrait être prêt pour un voyage au bord de l’espace.

Il a déclaré lors d’un panel: “Il est possible que je monte pendant un bref instant et que je redescende.”

En plus des vols spatiaux commerciaux de Jeff, le Virgin Galactic de Richard Branson a également effectué un voyage en dehors de l’atmosphère terrestre au début de l’été.

Metro.co.uk a contacté les représentants de William Shatner pour commentaires.

