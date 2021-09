William Shatner en randonnée dans l’espace pour de vrai à 90 ans dans le cadre du prochain lancement de Blue Origin

William Shatner irait enfin dans l’espace lui-même, à 90 ans. L’acteur de Star Trek sera sur le prochain vol Blue Origin, ont indiqué des sources à TMZ vendredi. Blue Origin, la société aérospatiale appartenant au fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a effectué son premier vol spatial suborbital en équipage le 20 juillet. Si Shatner est sur le prochain vol, il battra le record de la personne la plus âgée à aller dans l’espace après l’aviateur Wally Funk, 82, a rejoint Bezos sur le premier vol Blue Origin.

Shatner ferait partie du deuxième équipage de la capsule New Shepard. Shatner est prêt pour le vol d’octobre, qui ne durera que 15 minutes, ont indiqué des sources à TMZ. La mission sera également filmée pour un documentaire, bien qu’elle n’ait pas encore de maison. L’équipe de Shatner a rencontré Discovery Channel, mais la société l’a transmis, rapporte TMZ. Shatner et son équipe sont maintenant en pourparlers avec un autre débouché pour le film.

L’acteur n’a étonnamment pas tweeté à propos du rapport. Au lieu de cela, il a été occupé à promouvoir Bill, un nouvel album que Shatner a enregistré avec son ami Robert Sahrenow et Dan Miller de They Might Be Giants. C’est son œuvre musicale la plus personnelle, mettant en vedette des histoires que l’acteur n’a jamais partagées auparavant. “The Bridge” parle de sa décision de quitter Montréal pour devenir acteur après s’être presque noyé, tandis que “Loneliness” parle de sa peur de mourir seul. Dans une interview avec Spin Magazine, Shatner a déclaré que cela “me remplit de joie” de jouer de la musique.

“Je ressens un frisson physique à le faire. Quand ça arrive et que ça marche, je dis ‘Wow, je l’ai vraiment fait ! Je chante une chanson à ma manière'”, a déclaré Shatner à Spin. “Je pense que j’ai peut-être conçu une toute nouvelle façon d’interpréter une chanson. C’est parlé, mais ce n’est pas parlé. Quand vous entendez certains des grands chanteurs parler, je suppose que c’est ce que je fais jusqu’à un certain point. Si je frappe bien, c’est excitant pour moi.” S’il va vraiment dans l’espace, il aura un autre frisson à ajouter à son CV.

Bien que Shatner n’ait pas commenté le dernier rapport de TMZ, l’acteur de Captain Kirk a suggéré qu’il serait intéressé à aller dans l’espace lors d’un panel virtuel du Comic-Con de San Diego l’année dernière, rapporte Space.com. “Il est possible que je monte pendant un bref instant et que je redescende”, a déclaré Shatner lors de la modération d’un panel sur le programme Artemis de la NASA. Il a admis qu’il était toujours préoccupé par le “problème des joints toriques”, l’un des problèmes qui ont conduit à la catastrophe de la navette spatiale Challenger en 1986. L’astronaute de la NASA Kjell Lindgren a tenté d’assurer à Shatner que l’agence avait fait de grands progrès depuis cette tragédie. notant : « Nous prenons les leçons que nous avons apprises très au sérieux et appliquons ces leçons à la façon dont nous menons nos affaires maintenant et à la façon dont nous prévoyons de faire des affaires à l’avenir ».