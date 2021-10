William Shatner entre dans l’histoire avec la mission spatiale réussie de Blue Origin

Lire du contenu vidéo

La vie a officiellement imité l’art comme William Shatner est entré dans l’histoire en devenant la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace.

Le capitaine Kirk et son équipage ont sauté à bord de la capsule New Shepard de Blue Origin mercredi matin et ont décollé avec succès dans l’espace… sans parler des quelques retards dus à « l’état de préparation du véhicule ». Shatner lui-même a déclaré qu’il devenait plus nerveux à chaque retard.

L’homme de 90 ans et les 3 autres membres d’équipage ont connu 4 minutes d’apesanteur avant que la capsule ne soit finalement parachutée et atterrie en toute sécurité dans le désert de l’ouest du Texas à exactement 9h59 CT. Shatner a levé le pouce avant de sortir de la capsule.

Jeff Bezos ouvrit la trappe, passa la tête à l’intérieur de la capsule et salua les nouveaux astronautes. Shatner était le deuxième à sortir et il a dit « Wow » avant de serrer Bezos dans ses bras.

Shatner a commencé à décrire son expérience à Bezos, mais il a été brièvement interrompu lorsque Bezos a ouvert une bouteille de champagne. Shatner refusa le champagne. Plus tard, il est devenu visiblement émotif et a décrit avec poésie l’expérience d’une vie.

Il a dit: « Ce que vous m’avez donné est l’expérience la plus profonde que je puisse imaginer. Je suis tellement rempli d’émotion à propos de ce qui vient de se passer. C’est extraordinaire. J’espère que je ne m’en remettrai jamais. J’espère que je maintiens ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. C’est tellement plus grand que moi, et la vie. » Shatner a également exhorté Bezos à rendre cette expérience largement disponible… quitte à utiliser la technologie 3D.

L’équipage de Shatner comprenait le vice-président de la mission et des opérations aériennes de Blue Origin Audrey Pouvoirs, ancien ingénieur de la NASA Chris Boshuizen et magnat du logiciel Glen de Vries.

Nous avons eu notre premier aperçu de Shatner dans la combinaison spatiale quelques instants avant le décollage … et bien que la combinaison ne soit pas aussi soyeuse que celle qu’il portait sur l’Enterprise il y a toutes ces années, il avait toujours l’air plutôt bien. Il a vraiment 90 ans ?!?!

Bezos a conduit les voyageurs de l’espace vers le site de lancement dans une camionnette électrique Rivian, Shatner était coincé avec le siège du milieu, mais ne semblait pas s’en soucier.

Shatner est devenu le personne la plus âgée jamais aller dans l’espace … battre un pilote d’essai de 82 ans Wally Funk … qui a rejoint Bezos, son frère, marque, et grad récent HS Olivier Daemen, quand ils ont pris la capsule New Shepard de Blue Origin pour son premier lancement en juillet.

20/07/21

Comme vous vous en souviendrez … cet équipage initial est allé dans l’espace pendant environ 15 minutes, a atteint une altitude de 66,5 miles, a flotté un peu en apesanteur tout en jouant avec des balles de ping-pong … puis est redescendu pour atterrissage en toute sécurité.

20/07/21

Le vol civil de Shatner sera très similaire, mais nos sources disent que la mission sera également filmée pour un documentaire. À tout moment, nous aurons une vidéo de Shatner & co. à l’intérieur de la capsule.

