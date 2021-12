William Shatner impliqué dans un accident de voiture à Los Angeles

William Shatner a été impliqué dans un méchant accident de voiture à Los Angeles mardi mais heureusement, il n’a pas été blessé, rapporte TMZ. L’acteur de Star Trek, 90 ans, conduisait son SUV Mercedes noir à Studio City quand lui et un autre conducteur dans une berline Acura sont entrés en collision. On ne sait pas comment l’accident s’est produit, mais sur les photos obtenues par TMZ, il était clair que l’avant de la femme était assez brisé et que la voiture de Shatner avait également été endommagée.

Aucun des conducteurs ne semblait être blessé, heureusement, et Shatner a immédiatement vérifié auprès de l’autre partie impliquée pour s’assurer qu’elle allait bien avant de passer quelques appels et de jeter des débris sur le bord de la route. La police s’est rapidement rendue sur les lieux pour aider les conducteurs à échanger des informations, et personne n’a été immédiatement transporté à l’hôpital.

En octobre, Shatner est devenu la personne la plus âgée à être allée dans l’espace, après avoir monté à bord d’une fusée Blue Origin à 66 miles au-dessus de la Terre. En réfléchissant à la fuite vers Forbes, l’acteur a décrit avec poésie son expérience d’exploration de la dernière frontière. « La vue de l’espace est d’une noirceur absolue. Il n’y a pas d’étoiles virevoltantes et brillantes, pas de lune, pas de galaxies à 13,8 milliards d’années-lumière. Il n’y a qu’un espace noir et menaçant », a-t-il déclaré. « Cela suggère le froid éternel et la mort. »

En regardant en arrière sur Terre, Shatner a dit que c’était comme voir un « grain de poussière », une « oasis heureuse dans le système solaire » où réside la vie. « Cela m’a rendu très conscient de la fragilité et de la petite taille de cette oasis », a-t-il déclaré, notant que cela l’avait rempli d’une « grande tristesse » face à la crise du changement climatique. « Nous devons avoir l’espoir qu’avec l’action nous pourrons apaiser cela », a-t-il déclaré.

Jouant le capitaine Kirk sur Star Trek, Shatner a déclaré que son expérience avec les voyages spatiaux fictifs était très différente de son vrai vol. « Avec la fiction, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, regarder un écran, parler à une jolie fille et demander plus de pouvoir », a-t-il déclaré. « Le fait réel, ce sont les choses surprenantes qui se produisent : des bruits, des frissons, l’apesanteur. Terre. »