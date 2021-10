William Shatner, le mythique capitaine Kirk de Star Trek, à 90 ans est déjà la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace | La vie

A l’image de son personnage mythique de la série Star Trek, l’acteur William Shatner a réalisé son rêve de voyager dans l’espace, et a également battu un record.

La mission Nouveau Shepard NS-18 cela a été un grand succès. Les Le deuxième vol spatial de Blue Origin Il s’agissait d’une copie conforme du premier, et malgré les doutes sur la sécurité que certains employés de l’entreprise ont exprimés, aucun incident n’a été enregistré.

Le passager le plus important de la fusée New Shepard est l’acteur William Shatner, mondialement connu pour son rôle de Capitaine Kirk dans la première série Star Trek des années 60, et dans 7 films ultérieurs.

A 90 ans, William Shatner est devenu la personne la plus âgée à aller dans l’espace, dépassant quelques semaines plus tard Wally Funk (82 ans). Un record qui semble difficile à battre, du moins à court terme. Ici vous pouvez le point culminant du vol:

La fusée New Shepard a décollé de la base de lancement de Blue Origin à Van Horn, au Texas, à 15 h 30 aujourd’hui, et il est monté à une hauteur de 100 kilomètres.

C’est la distance qui est considérée la limite de l’espace extra-atmosphérique, où l’apesanteur est vécue, et la courbure de la Terre peut être vue.

Après avoir passé environ 5 minutes dans l’espace, la capsule est revenue sur Terre et a atterri en douceur à l’aide de parachutes. Au total, la mission a duré environ 10 minutes.

Après avoir touché à nouveau la Terre, comme on peut le voir dans la vidéo, William Shatner était très excité: « Je suis tellement ému pour ce qui vient de se passer. C’est extraordinaire, extraordinaire. J’espère ne jamais m’en remettre. »

Ce qui a le plus impressionné Shatner, c’est la sortie de l’atmosphère et le passage du ciel bleu à la noirceur de l’espace. On ne sait si, sur un ton macabre ou poétique, il a dit : « C’est ça la mort ?

Avec l’acteur légendaire, le vice-président des opérations de mission et de vol de Blue Origin, Audrey Powers, et les PDG de Planet Lab et Medidata ont également reçu son baptême de l’espace.