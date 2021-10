William Shatner, l’homme le plus âgé à avoir voyagé dans l’espace

16/10/2021 à 12:54 CEST

Après un léger retard, William Shatner est devenu la personne la plus âgée à avoir volé dans l’espace. L’icône de Star Trek, âgée de 90 ans, était l’un des quatre membres d’équipage à bord de la mission NS-18 de Blue Origin. en volant à une altitude de 66 milles. Il a dépassé le pionnier de l’aviation Wally Funk, 82 ans, qui avait établi le précédent record d’âge quelques mois plus tôt.

Le vol du New Shepard aussi comprenait Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin, le cofondateur de Planet Labs, le Dr Chris Boshuizen, et le co-créateur de Medidata, Glen de Vries. Il s’agit de la deuxième des trois missions habitées que Blue Origin a prévues pour 2021.

Cela s’avère être un moment important pour les vols spatiaux, sans parler des fans de science-fiction. Cela montre que l’âge n’est pas une grande restriction pour les courts voyages dans l’espace.. De plus, les fans de Kirk et Spook peuvent regarder l’un des personnages les plus charismatiques de la télévision effectuer ce qu’il a toujours fait sur le petit écran.

Cela étant dit aussi est une poussée de relations publiques opportune pour Blue Origin. L’équipe de vols spatiaux privés de Jeff Bezos s’occupe actuellement de allégations d’un environnement de travail toxique, sans parler des conséquences de son bataille juridique avec SpaceX pour le contrat de mission lunaire de la NASA. Le parcours réussi de Shatner ne détournera pas complètement l’attention de ces problèmes, mais cela pourrait donner à Blue Origin une chance de mettre en évidence certaines réalisations à un moment où beaucoup se concentrent sur ses lacunes.