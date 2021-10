William Shatner répond à la désapprobation du prince William à l’égard du tourisme spatial

L’acteur de Star Trek, William Shatner, n’est pas sur la même longueur d’onde que le prince William en matière de tourisme spatial. Lors d’une nouvelle interview avec la BBC jeudi, William a déclaré que les milliardaires qui se concentrent sur l’envoi de touristes dans l’espace devraient dépenser leur argent pour lutter contre le changement climatique. Shatner, 90 ans, est devenu mercredi la personne la plus âgée à voyager dans l’espace alors qu’il faisait partie des quatre passagers d’un vol spatial Blue Origin mercredi. Blue Origin a été fondée par le fondateur et milliardaire d’Amazon Jeff Bezos.

« C’est un charmant Anglais. Il sera un jour roi d’Angleterre », a déclaré Shatner à Entertainment Tonight jeudi. « C’est un homme adorable, doux et instruit, mais il a une mauvaise idée. » L’acteur n’était pas d’accord avec l’idée que les milliardaires n’iraient dans l’espace que pour dire qu’ils y étaient allés.

« Je dirais au prince, et j’espère que le prince comprendra le message, c’est un petit pas dans l’idée d’amener l’industrie là-haut, de sorte que toutes ces industries polluantes, en particulier, par exemple, les industries qui fabriquent de l’électricité … hors de la Terre », a déclaré Shatner à ET. « Nous avons toute la technologie, les fusées, pour envoyer les choses là-haut… Vous pouvez construire une base à 250, 280 miles au-dessus de la Terre et envoyer cette puissance ici, et ils l’attrapent, puis ils l’utilisent , et il est là. Tout ce dont il a besoin c’est… quelqu’un d’aussi riche que Jeff Bezos [to say], ‘Allons là-haut.' »

Shatner pense que William « manque le but » du tourisme spatial, suggérant que ces vols ne sont que des « petits pas » dans le processus de rendre les vols spatiaux « pratiques » pour tout le monde. « Bien sûr » Shatner convient avec le duc de Cambridge qu’il y a des problèmes à résoudre sur Terre, mais nous pourrions les aborder en même temps que nous explorons les voyages spatiaux. « Alors répare quelques trucs ici… Mais nous pouvons boucler tes cheveux et mettre de la lotion sur ton visage en même temps », a-t-il déclaré.

Lors d’une interview avec le journal télévisé de la BBC jeudi, Willaim a déclaré qu’il pensait que les « plus grands cerveaux et esprits » devraient se concentrer sur « essayer de réparer cette planète, pas d’essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre ». Le prince a ajouté que ce serait un « désastre absolu » si son fils, le prince George, parlait toujours des moyens de sauver la planète dans 30 ans. Il a souligné qu’il y avait une « montée de l’anxiété climatique » chez les jeunes parce que leur « avenir est fondamentalement menacé » par le changement climatique.

Shatner est allé dans l’espace sur le vol NS-18 de Blue Origin, aux côtés du vice-président des opérations de mission et de vol de Blue Origin, Aubrey Powers, l’ancien ingénieur de la NASA Chris Boshuizen et le cadre de Dassault Systèmes Glen de Vries. Shatner a volé en tant qu’invité de la compagnie et n’a pas payé le voyage. « Ce que vous m’avez donné est l’expérience la plus profonde », a déclaré Shatner à Bezos après le vol. « J’espère ne jamais m’en remettre. J’espère pouvoir maintenir ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. »