William Shatner répond à la diss de la course spatiale du prince William

William Shatner, qui est devenu cette semaine la personne la plus âgée à voyager au bord du cosmos sur la fusée de Jeff Bezos, a fustigé le prince William pour s’être hardiment lancé dans le tourisme spatial.

Le duc de Cambridge a fait ses commentaires désobligeants lorsqu’il a parlé à la BBC de son initiative de « réparer notre planète ».

« Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre », a déclaré le futur monarque.

Shatner, 90 ans, qui a joué le rôle du capitaine Kirk dans la série télévisée originale « Star Trek », a riposté au royal – bien que diplomatiquement.

« C’est un anglais adorable. Il sera un jour roi d’Angleterre », a déclaré Shatner à Entertainment Tonight. « C’est un homme adorable, doux et instruit, mais il a une mauvaise idée. »

Le prince a déclaré à la BBC qu’« il est vraiment crucial de se concentrer sur ce sujet. [planet] plutôt que d’abandonner et de partir dans l’espace pour essayer de réfléchir à des solutions pour l’avenir.

Il a ajouté qu’il n’avait « absolument aucun intérêt » à aller dans l’espace, principalement parce qu’il y avait une « question fondamentale » sur le coût carbone des vols spatiaux.

Shatner, qui a voyagé au bord de l’espace avec trois autres passagers à bord du New Shepard NS-18 de Blue Origin, a déclaré au média que le bref saut visait vraiment à protéger notre planète plutôt qu’à trouver un autre endroit pour l’humanité.

« L’idée ici n’est pas de dire ‘Ouais, regarde-moi. Je suis dans l’espace. L’atterrissage qui a consommé tout ça… de l’énergie et des gens pour y jeter un œil et se dire : « Oh, regardez ça ». Non », a déclaré Shatner à ET.

William Shatner a défendu le vol spatial en disant : « C’est un petit pas dans l’idée d’amener l’industrie là-haut, de sorte que toutes ces industries polluantes… hors de la Terre. » Blue Origin/MEGA

«Je dirais au prince, et j’espère que le prince comprendra le message, c’est un petit pas dans l’idée de faire monter l’industrie là-haut, de sorte que toutes ces industries polluantes, en particulier, par exemple, les industries qui fabriquent de l’électricité… Terre », a-t-il déclaré.

« Nous avons toute la technologie, les fusées, pour envoyer les choses là-haut… Vous pouvez construire une base à 250, 280 miles au-dessus de la Terre et envoyer cette puissance ici, et ils l’attrapent, et ils l’utilisent ensuite, et c’est là. Tout ce dont il a besoin, c’est de… quelqu’un d’aussi riche que Jeff Bezos [to say], ‘Allons là-haut’ », a poursuivi Shatner.

« Le prince manque le point. Le fait est que ce sont les petits pas pour montrer aux gens [that] c’est très pratique. Vous pouvez envoyer quelqu’un comme moi dans l’espace », a déclaré l’acteur, qui a souscrit à l’argument du prince selon lequel il y a des problèmes à régler sur Terre.

William Shatner dit que la technologie pour déplacer les industries nocives hors de la terre est là et tout ce dont nous avons besoin est « quelqu’un d’aussi riche que Jeff Bezos. » Blue Origin/EPA

« Alors répare quelques trucs ici, mais nous pouvons boucler tes cheveux et mettre de la lotion sur ton visage en même temps », a-t-il déclaré.

L’incursion de Shatner dans l’espace mercredi l’a hissé, lui et les autres, à plus de 100 km au-dessus de la Terre. La capsule a passé environ trois minutes en apesanteur au-dessus de la ligne Karman – la frontière internationalement reconnue de l’espace extra-atmosphérique – avant de retourner sur Terre.

Après avoir atterri, l’acteur a livré un monologue époustouflant et larmoyant sur l’expérience.

William Shatner a voyagé au bord de l’espace avec trois autres passagers à bord du New Shepard NS-18 de Blue Origin. Blue Origin/Handout via REUTERS

« Tout le monde dans le monde doit le faire ! » Shatner a dit au deuxième homme le plus riche du monde tandis que d’autres ont célébré le champagne en arrière-plan. « Voir la lune venir fouetter – maintenant vous regardez dans l’obscurité – c’est la chose. »

Shatner a déclaré à ET que le voyage « m’a rappelé la mort à laquelle je fais face à cause de mon âge… mais aussi comment vous protéger dans les années à venir, ainsi que mes enfants et les enfants de mes enfants ».

Il a ajouté: « C’est ce qui est critique. »