William Shatner riposte à George Takei pour le crack spatial « Cochon d’Inde »

George Takei pense son vieux pote de « Star Trek », William Shatner, est juste un ancien qui a joué au rat de laboratoire pour Jeff Bezos‘ dernière escapade dans l’espace… mais le capitaine Kirk ne l’a pas.

Bill a riposté à propos d’un commentaire que Takei a fait cette semaine, après l’ascension de son partenaire au-dessus de la ligne Karman … où il est resté en apesanteur pendant quelques minutes avant de redescendre dans la fusée New Shepard de Blue Origin.

Ne déteste pas Georges. La seule fois où il est dans la presse, c’est quand il parle mal de moi. Il prétend qu’il y a plus de 50 ans, j’ai supprimé un angle de caméra qui lui a refusé 30 secondes supplémentaires de télévision aux heures de grande écoute. 🤷🏼‍♂️ Je le lui rends maintenant en le laissant vomir sa haine pour le monde à voir !🤣 Bill le 🐷 – William Shatner (@WilliamShatner) 16 octobre 2021 @WilliamShatner

WS a écrit vendredi: « Ne déteste pas George. La seule fois où il est dans la presse, c’est quand il parle mal de moi. Il prétend qu’il y a plus de 50 ans, j’ai enlevé un angle de caméra qui lui a refusé 30 secondes de plus de télévision aux heures de grande écoute. Je le lui rends maintenant en le laissant vomir sa haine pour le monde à voir ! Bill le (emoji de cochon). »

ICYMI … George avait des mots durs au sujet du voyage quelques jours auparavant, peu de temps après que Will eut a touché le sol en toute sécurité et a partagé quelques larmes et mots avec Bezos.

Lire du contenu vidéo

Origine bleue

GT a déclaré que Bill « allait hardiment là où d’autres personnes sont allées auparavant », tout en l’appelant un « cobaye » de 90 ans qui allait aider Bezos and co. découvrez « ce qui se passe » en ce qui concerne la façon dont les voyages dans l’espace affectent un corps avec beaucoup « d’usure ».

Il s’est également penché sur le poids de Bill, affirmant qu’il n’était pas vraiment le « spécimen » le plus sain pour le travail… avant de l’appeler « inapte ». Vous pouvez probablement dire … ces gars-là ne s’aiment pas.

Il y a une querelle de longue date entre eux au sujet de leur temps sur « Stark Trek » et des films et retombées ultérieurs … et cela se poursuit encore aujourd’hui.

Vivez longtemps, et chamaillez. C’est le vieil adage, non ?