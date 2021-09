William Shatner va réellement aller dans l’espace – RedState ⋆ 10z viral

Espacer. La frontière finale. Ce sont les voyages du Starship…Enterprise. Sa mission de cinq ans : explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher une nouvelle vie et de nouvelles civilisations, aller hardiment là où aucun homme n’est allé auparavant.

Nous connaissons William Shatner, célèbre pour son rôle du capitaine James T. Kirk dans la série télévisée et la franchise de films «Star Trek». Mais maintenant, il semble qu’il va enfin pouvoir explorer cette “dernière frontière”.

Shatner ira dans l’espace en octobre. L’acteur, qui a maintenant 90 ans, explosera dans l’espace à bord de la fusée Blue Origin New Shepard du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, selon le NY Post.

On ne sait pas qui paie pour son trajet – et cela coûte une tonne d’argent.

De la bête quotidienne :

On ne sait pas qui d’autre sera à bord de la mission, et on ne sait pas combien la star de Star Trek a dû payer pour rejoindre l’équipage intergalactique (le dernier siège du dernier vol a coûté plus de 20 millions de dollars aux enchères). La fusée avait déjà été lancée en juillet avec quatre passagers, dont Bezos et son frère.

Shatner n’a pas hésité à exprimer son désir de voler dans l’espace. En mai de l’année dernière, il a tweeté une maquette de lui dans une combinaison d’astronaute, encourageant la NASA à l’envoyer. « BTW @NASA – juste au cas où ; le costume convient ! il a écrit.

Il a semblé faire allusion à ses futurs voyages hors de ce monde plus tard cette année-là lors d’un panel virtuel Comic-Con axé sur le programme Artemis de la NASA. “Il est possible que je monte pendant un bref instant et que je redescende”, a-t-il déclaré, selon Space.com.