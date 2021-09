William Zabka parle d’un des personnages de Cobra Kai

. William Zabka et Ralph Macchio

Depuis 2018, William « Billy » Zabka incarne le sensei compliqué Johnny Lawrence dans la série acclamée « Cobra Kai ». Le personnage a été présenté pour la première fois dans le film d’arts martiaux de 1984 “The Karate Kid”. Elisabeth Shue).

William « Billy » Zabka a parlé de vouloir jouer Daniel LaRusso

Dans un récent live téléchargé sur le compte Instagram officiel de Sony Pictures Television Studios, Zabka a lu les questions des fans à ses co-stars de “Cobra Kai” Xolo Maridueña, qui joue Miguel Díaz, Peyton List, qui joue Tory Nichols, et Jacob Bertrand, qui joue Eli « Faucon » Moskowitz. L’acteur de 55 ans a demandé à ses collègues membres de la distribution quel “personnage de la série” ils aimeraient jouer à part le leur.

Maridueña a immédiatement répondu qu’elle “voudrait être une raie”. Comme le savent les fans de “Cobra Kai”, le personnage est un adulte qui rejoint le dojo Cobra Kai joué par le comédien Walter Hauser.

« J’aimerais juste entrer dans l’esprit de Paul. Il est si naturellement drôle que j’aimerais être à sa place pendant une journée. Il y a certainement des moments sur le plateau où, vous savez, Josh [Heald], Jon [Hurwitz] et Hayden [Schlossberg], les réalisateurs et créateurs [de la serie]Ils lui disent d’aller de l’avant, de faire tout ce qu’il faut, allez-y. Et c’est un génie, donc je pense qu’être une Stingray serait génial », a déclaré l’acteur de 20 ans.

List a partagé qu’il serait intéressé à jouer John Kreese (Martin Kove). Bertrand a également déclaré en plaisantant qu’il “voudrait jouer Carmen”, la mère de Miguel, interprétée par Vanessa Rubio, “afin qu’il puisse avoir un fils aussi merveilleux”.

Zabka a révélé qu’elle souhaitait incarner sa rivale à l’écran.

« Pendant un moment, je devrais me mettre à la place de Daniel LaRusso. Ce serait tellement amusant. Avoir une maison et tout organiser, vous savez, sans rien au monde à craindre, vous voyez ce que je veux dire, ce serait amusant. Il faudrait que je me mette à la place de Daniel LaRusso », a déclaré Zabka.

Zabka a déjà parlé de jouer Daniel dans une apparition sur “The View” en janvier 2021, aux côtés de Ralph Macchio. Il a expliqué que ses enfants, dont les noms n’ont pas été divulgués au public, “n’ont pas encore vu les films ‘Karate Kid'”.

« J’ai toujours dit que si je jouais Daniel LaRusso, ils les auraient vus le premier jour. C’est ton père ! Mais je ne veux pas qu’ils voient ce gars recevoir le coup de pied de grue, vous savez, alors ils ne l’ont pas vu », a plaisanté Zabka.

William « Billy » Zabka a parlé de Ralph Macchio en mai 2021

Dans une interview de mai 2021 sur le podcast “The Awardist” d’Entertainment Weekly, Zabka a parlé de Macchio. Il a expliqué que lui et sa co-star de “Karate Kid” se sont encore rapprochés après le décès de Pat Morita, qui a joué le rôle de M. Miyagi, en 2005.

“Quand il est décédé, nous nous sommes revus à sa messe et ce fut le début de notre reconnexion après des années de prise de distance”, a expliqué Zabka. « Nous avons donc développé une relation très naturelle au fil des ans. On se taquine, on se taquine, on va au Comic-Con, on est panélistes, on aime se taquiner et prendre le dessus, donc la compétition entre nous et ce genre de bon tempérament est là organiquement, tu sais , juste entre nous comme des amis.

