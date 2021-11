Pour Valtteri Bottas et Lando Norris, leurs crevaisons au Qatar ont été un véritable choc, mais Williams savait déjà que cela pouvait arriver.

Le circuit international de Losail a séduit les pilotes avec ses virages rapides à grande vitesse, mais Pirelli a sagement apporté les composés les plus durs de sa gamme, les C1, C2 et C3, dans l’espoir qu’ils puissent résister à la demande.

Il s’est avéré qu’ils ne pouvaient pas, du moins pas pour plusieurs pilotes.

Avec la gestion des pneus au pouvoir pour beaucoup sur la grille, ceux qui ont essayé de pousser un peu trop fort en ont payé le prix, avec Bottas, Norris et le duo Williams de George Russell et Nicholas Latifi qui ont tous subi des crevaisons de pneus.

Norris en particulier était furieux, soulignant que les échecs n’auraient pas dû se produire et étaient extrêmement dangereux.

Et bien que son compatriote Russell ne savait pas non plus qu’une crevaison allait se produire à ce moment-là, il a dit que Williams était au courant avant la course que cela pouvait arriver.

« Aucun avertissement, mais nous l’avions prévu avant la course », a déclaré Russell aux médias écrits au Qatar.

« C’était littéralement juste l’épaule extérieure de cet avant-gauche qui était une limitation, probablement 10 cm à l’extérieur de l’avant gauche, et cela irait littéralement à un moment donné si nous continuions à le pousser.

« La raison en est que nous n’avions pas assez de rythme aujourd’hui. Les virages à grande vitesse où vous devez gérer, les virages menant aux lignes droites et les gars étaient déjà juste derrière moi dans les virages à grande vitesse, donc si je réussis plus, ils m’auraient juste dépassé de toute façon.

« Ces voitures de Formule 1 sont si rapides que les pneus s’usent. Vous passez ces virages à droite, vous êtes presque à fond en septième vitesse, je ne sais pas quelle est la vitesse exacte, c’est probablement 270, 280 km/h, ça va arriver.

Pour Latifi, son échec est également survenu après avoir accéléré le rythme pour défendre alors que les Alfa Romeo se rapprochaient. Mais il ne regrette pas la stratégie choisie par Williams.

« Quand j’ai entendu que c’était le pneu, je me disais bien, le mien va bien, je ne me sens même pas limité à l’avant gauche », a déclaré Latifi.

«Je me sentais plus limité à l’arrière gauche parce que j’avais l’impression de m’en être occupé. Mais évidemment les derniers tours, poussant juste à fond pour garder les Alfas derrière.

« Je pense que nous n’avions rien à perdre à essayer de faire fonctionner cette stratégie, surtout avec les Alfas derrière nous. Ils étaient notre course et ce n’était tout simplement pas le cas.

Latifi abandonnerait à la suite de sa crevaison, survenue dans le dernier virage, signifiant qu’il avait passé l’entrée des stands, tandis que Russell franchissait la ligne P17.