Williams a choisi Albon plutôt que de “très bonnes” alternatives pour 2022 · .

Williams a commencé tôt à choisir un remplaçant pour George Russell, car il était “évident” qu’il avait une chance réaliste de passer chez Mercedes.

Le PDG de l’équipe, Jost Capito, a déclaré que cela leur avait donné beaucoup de temps pour choisir l’ancien pilote Red Bull et Toro Rosso Alexander Albon comme remplaçant, après avoir envisagé un éventail d’alternatives.

« À un stade précoce, nous avons examiné, si cela se produisait, qui serait le bon pilote pour remplacer George », a-t-il expliqué. « Et il y avait un certain nombre d’options. C’est difficile de nommer un nombre [of drivers] parce que les options allaient et venaient.

“Donc, à la fin, il y avait un bon nombre d’options où vous pouvez choisir entre une longue expérience, de l’expérience et de la jeunesse ou juste de la jeunesse et aucune expérience en Formule 1. Et c’est une décision difficile car il y a pas mal de très bons pilotes autour qui mériteraient tous un siège en Formule 1.

Albon retrouvera un siège de course après avoir été transféré dans un rôle de pilote de réserve après sa campagne difficile aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull l’année dernière. Capito a déclaré que la qualité des autres performances d’Albon les avait persuadés de le prendre pour l’année prochaine.

“Il a fait un excellent travail”, a déclaré Capito. «Être le coéquipier de Max est quelque chose de très difficile, autant difficile d’être le coéquipier de Hamilton. Et vous voyez dans McLaren à quel point c’est difficile pour Danny [Ricciardo] entrer dans une nouvelle voiture aussi.

«Je pense donc qu’il est très difficile de juger quelqu’un sur une seule saison. Il faut voir toute la carrière et ce qu’il a fait. Et il y a toujours des circonstances différentes. Vous ne pouvez pas juger les résultats d’une seule course.

“Donc, quand je regarde toute la carrière d’Alex, ce qu’il a fait et comment il travaille et son caractère et aussi les commentaires des personnes ayant travaillé avec lui, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il est le bon gars pour nous pour L’année prochaine.”

Capito a insisté sur le fait que l’équipe britannique ne cherchait pas un pilote de la même nationalité pour remplacer George Russell. « Pas du tout, dit-il.

« Je pense que nous sommes très internationaux, nous sommes très ouverts, et nous ne choisissons personne – si c’est dans l’usine ou si c’est dans n’importe quelle position – en fonction de la nationalité ou de la race ou autre. Nous choisissons la meilleure personne et nous ne prêtons aucune attention à la nationalité.

Williams n’a jamais sérieusement envisagé de s’opposer au transfert de Russell aux champions du monde, a ajouté Capito.

“La discussion sur Mercedes et George était un processus continu”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, nous savions toute l’année que nous pouvions le perdre contre Mercedes car ce contrat était arrivé à expiration et il a fait un travail brillant l’année dernière lorsqu’il était dans la Mercedes. Il était donc évident qu’ils envisageraient de prendre George et ils avaient le droit de le faire.

«Quand c’est devenu plus clair, nous avons également été très favorables à cela. Je suis très favorable au soutien des pilotes même si ce n’est pas le meilleur pour l’équipe. Vous ne bénéficiez pas en équipe si vous avez un pilote qui n’est pas content. Si George pouvait être dans une Mercedes mais devait rester chez Williams, il ne serait pas un conducteur heureux et ne livrerait pas ce qu’il peut livrer.

“C’est donc pourquoi nous le soutenons avec son talent et avec son expérience pour être dans la voiture qui est la voiture victorieuse du championnat et l’équipe qui a remporté le championnat de ces dernières années.”

