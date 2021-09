Williams a des options au-delà d’Alex Albon et Nyck de Vries

in

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré qu’Alex Albon et Nyck de Vries ne sont que deux candidats sur une longue liste de pilotes potentiels pour 2022.

Nicholas Latifi devrait conserver son siège dans l’équipe l’année prochaine, mais plusieurs candidats seraient sur le point d’occuper le siège que George Russell devrait quitter à la fin de la saison.

Albon et De Vries semblent être les deux favoris pour le pilotage, Christian Horner et Toto Wolff ayant pour mission de mettre leurs pilotes respectifs sur la grille l’année prochaine.

Wolff peut cependant bloquer un transfert à Williams pour Albon, car il souhaite que Red Bull le libère de son programme afin qu’un pilote pour un rival direct ne soit pas dans une équipe cliente Mercedes.

Quant à De Vries, l’actuel champion du monde de Formule E et vainqueur du titre de Formule 2 2019 vise à faire ses débuts en F1 l’année prochaine, et Williams pourrait représenter sa meilleure chance d’obtenir un siège.

Mais avec de nouvelles réglementations à prendre en compte et un marché des pilotes ouvert, le directeur de l’équipe Williams affirme que les talents ne manquent pas pour espérer un siège.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

“Il y en a d’autres aussi”, a déclaré Capito à The Race. “Il y en a d’autres avec une expérience en Formule 1 et il y en a d’autres qui sont, je pense, de jeunes pilotes qui poussent vraiment fort pour entrer en Formule 1.

« Il n’y a pas que ces deux-là, il y a des options beaucoup plus larges. Il y a quelques pilotes qui sont attirants et qui apportent quelque chose à l’équipe.

« Vous avez des points de vue différents que vous pouvez avoir pour l’année prochaine. Il n’y a rien de bien ou de mal.

“Vous pouvez avoir un pilote qui a de l’expérience en Formule 1. Ce n’est jamais négatif, c’est toujours positif.

“Mais pour l’année prochaine, comme les voitures sont neuves et que tout le monde doit apprendre à conduire ces nouvelles voitures, vous pouvez également amener un nouveau venu et une recrue car alors l’écart est le plus petit car tout le monde doit se mettre dans la tête en conduisant un voiture différente, comme conduire dans une catégorie différente.

« C’est aussi un point idéal pour amener quelqu’un de nouveau en Formule 1 avec le moins de risques.

« C’est pourquoi nous ne pesons pas trop les options. Et on verra bien comment ça se passe. Nous avons plusieurs bonnes options.

Capito a ajouté que d’autres équipes sur la grille, comme Alfa Romeo, ont[er] pression pour trier les pilotes que nous avons » et qu’il prendra son temps pour choisir le bon pilote pour l’équipe qui va de l’avant.

“Nous optons pour ce qui est dans notre intérêt, ce qui est le mieux pour nous, ce que nous pensons être la meilleure solution, essayons d’obtenir cette solution et partons de là”, a déclaré Capito.

«Mais pour le moment, nous avons plus d’options et aucune d’entre elles n’est une mauvaise option. Nous sommes assez détendus face à la situation.