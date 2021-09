Williams “a dû ignorer” le pitch d’Alex Albon de George Russell

Alex Albon a révélé que les membres du conseil d’administration de Williams ont dû ignorer la poussée de George Russell pour l’amener dans l’équipe, tel était son enthousiasme pour le déménagement.

Albon a été confirmé aux côtés de Nicholas Latifi pour conduire pour l’équipe la saison prochaine, Russell se dirigeant vers Mercedes pour s’associer à Lewis Hamilton la saison prochaine.

En ce qui concerne l’implication de Russell dans le processus décisionnel chez Williams, le Britannique avait chanté les louanges de son ami et rival aux membres seniors de l’équipe, au point qu’ils ont dû effacer les mots de Russell pour s’assurer que leur opinion était pas influencé quand ils pesaient leurs options.

“Oui, je parlais à quelques membres du conseil d’administration de Williams et ils ont dit” nous devions en quelque sorte ignorer ce que George disait, il le disait juste pour vous ! “”, a déclaré Albon à Sky Sports.

« Tout le monde a été vraiment gentil, Lando [Norris], Charles [Leclerc], Antoine [Giovinazzi], tout le monde », a ajouté Albon lorsqu’on lui a demandé la réaction du conducteur à son retour.

“Je pense que nous avons une bonne chimie, et nous nous connaissons depuis le karting, donc nous sommes heureux l’un pour l’autre.”

“Ce n’est jamais agréable de regarder sur la touche, et c’était un peu comme une torture cette année”, a déclaré le joueur de 25 ans.

“Mais juste excité que tout, disons, s’est réuni et a bougé assez rapidement en fait, et me voici avec Williams.”

Alors que les discussions entourant le siège vacant de Williams liaient plusieurs pilotes pour remplacer Russell, Albon a admis qu’il n’était au courant d’un déménagement potentiel qu’avant les vacances d’été.

« Je ne dirais pas [I was told] jusqu’au Red Bull Ring, ce qui est assez tard je dirais », a-t-il précisé.

“Évidemment avec George et Valtteri [Bottas] cela a beaucoup aidé avec le mouvement, et en Formule 1, ça bouge très vite quand ça veut bouger.

« Je dirais que les deux dernières semaines ont été très mouvementées, et grâce à Christian [Horner] et le Dr Marko, mais aussi à [Jos] Capito et tout le monde chez Williams, tout s’est bien passé.

Avec le changement de décor à venir la saison prochaine, Albon a déclaré que sa première tâche était de continuer à aider Red Bull à relever son défi pour le titre, mais il espère faire partie de la résurgence continue de Williams l’année prochaine.

“Je pense vraiment que c’est à court terme [goals], il faut d’abord penser à cette année, essayer de cimenter ce championnat pour l’équipe [Red Bull],” il a dit.

« L’année prochaine, c’est Williams qui donne tout ce que j’ai pour ça, et nous verrons. On dirait qu’ils sont en plein essor et il y a une vraie atmosphère de positivité et d’optimisme dans l’équipe, donc je suis ravi de travailler avec ça.

“C’est à long terme avec Williams avec l’investissement qui arrive, et j’espère faire partie de ce voyage.”