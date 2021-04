Williams a eu “ un bon week-end dans l’ensemble ” malgré la chute des deux pilotes hors course · .

Dave Robson, responsable de la performance des véhicules de Williams, a déclaré que l’équipe avait quitté Imola avec des «sentiments mitigés» après qu’une performance améliorée en qualifications n’ait rapporté aucun point alors que les deux pilotes se sont écrasés hors de la course.

George Russell et Nicholas Latifi ont tous deux atteint le deuxième trimestre samedi, ce que Williams n’a réalisé qu’une seule fois l’an dernier.

«Les deux pilotes ont été très bons dès le départ, a déclaré Robson. «Nicky a été très rapide vendredi. Les qualifications ne pouvaient pas être beaucoup mieux. De toute évidence, Tsunoda a commis une erreur, ce qui était un cadeau pour nous, mais sinon, toutes les places que nous avons obtenues ont été obtenues au mérite.

Russell était dans le top 10 lorsque sa course s’est terminée par une collision à grande vitesse avec Valtteri Bottas de Mercedes. «Aujourd’hui, nous pensions vraiment que nous avions une bonne chance de marquer des points», a admis Robson.

«Les conditions mitigées au départ n’étaient évidemment pas vraiment idéales, mais en fait je pense que nous les avons prises dans notre foulée, nous avons pris de bonnes décisions. Alors finir avec rien est évidemment profondément frustrant.

«Je suppose que l’un des points positifs est que la voiture était le rythme, était bon. Au moins George, l’accident est venu du fait que nous avons attaqué, et de toutes les voitures à attaquer, c’était la MGP, ce que nous n’avons pas pu faire depuis longtemps.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Russell, l’un de leurs pilotes juniors, n’aurait pas dû tenter le passage sur Bottas. Cependant, Robson a déclaré que Russell était dans son droit de tenter la passe.

«Nous avions les slicks quelques tours de plus que le Valtteri, donc je pense que nous les avions dans une bonne fenêtre, l’adhérence était bonne, plus que Valtteri, je pense. Et nous avions une bonne vitesse en ligne droite et le DRS venait d’être activé, donc George avait une très bonne chance de le dépasser et il l’a prise, à juste titre.

«Ensuite, je pense qu’il vient de toucher la ligne blanche qui, dans ces conditions, était encore un peu glissante et à cette vitesse, malheureusement, c’était la fin, la vrille et la voiture de Valtteri.

L’abandon de Russell a mis fin à la course de Williams, Latifi étant déjà sorti dans une collision au premier tour avec Nikita Mazepin.

«Les conditions étaient vraiment difficiles là-bas», a déclaré Robson. «C’est un peu étrange d’avoir beaucoup d’eau stagnante et des conditions humides difficiles dans quelques virages et d’autres parties de la piste en fait assez sèches.

«Je pense que c’était juste une petite erreur de jugement de sa part qui l’a fait vriller et puis il a pensé qu’il rejoignait une piste claire et que tout le peloton était passé, avait un peu de contact avec un Haas et c’était lui dans le mur, malheureusement. C’est juste une vraie honte.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison F1 2021Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: