Williams a son week-end le plus compétitif depuis cinq ans · .

Williams s’est présenté à un Grand Prix dans la forme la plus compétitive qu’il ait connue depuis la même course cinq ans plus tôt.

George Russell a peut-être raté la coupe pour atteindre la Q3 par huit millièmes de seconde, mais son tour en 1’04.671 n’était qu’à 0,83 seconde du meilleur temps enregistré ce week-end.

Il faut remonter cinq ans en arrière – 99 courses – pour la dernière fois que Williams était plus proche du rythme que cela. Au même endroit en 2016, Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps de l’équipe en Q2, à 0,683 seconde du rythme établi par Nico Rosberg pour Mercedes. Bien sûr, il n’est pas surprenant que leurs marges les plus proches en termes absolus se produisent sur la piste qui rapporte le temps au tour le plus court de l’année.

Il s’agit d’un nouveau point culminant dans l’amélioration des performances d’une équipe qui était dans le marasme il y a deux ans. Pour illustrer le chemin parcouru depuis cette saison sombre, notez que leur pire performance cette année (2,3 secondes sur le rythme à Bahreïn) est meilleure que leur meilleure performance il y a deux ans (2,4 secondes sur le rythme en Hongrie et en Italie) .

La dernière fois que Williams a été aussi rapide, Bottas a piloté pour eux. Pour autant, ils n’avaient encore que la huitième voiture la plus rapide dans le peloton aujourd’hui, ce qui n’est pas mieux que toute l’année. Cela rend la 10e position de départ de Russell (après la pénalité de Yuki Tsunoda), dans une voiture qui sur le papier est assez bonne pour la 15e, d’autant plus remarquable.

Après les problèmes de rythme de course de Ferrari en France, leur vitesse sur un tour semble les avoir abandonnés en Autriche, où pour la deuxième fois seulement cette année, ils ne figurent pas parmi les quatre voitures les plus rapides. Comment cela pourrait changer la semaine prochaine, lorsqu’ils courront sur le même circuit mais avec les pneus plus tendres que Charles Leclerc utilisait pour prendre la pole position à Monaco et à Bakou, pourrait être très révélateur.

L’écart entre les deux meilleures équipes est de bon augure pour la course de dimanche. Red Bull a de nouveau sur-qualifié Mercedes, avec une marge inférieure à celle qu’ils ont réussi en France. Mercedes a tendance à être plus rapide dans la course, ce qui suggère qu’un autre combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est prévu pour dimanche.

