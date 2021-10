Williams ajoute le coureur américain Logan Sargeant à ses rangs dans l’académie des pilotes

Avant le Grand Prix des États-Unis, Williams a annoncé l’arrivée du talentueux pilote américain Logan Sargeant dans son école de pilotage.

Sargeant, 20 ans, arrive dans l’équipe avec trois ans d’expérience en Formule 3 après avoir récemment terminé P7 lors de la campagne 2021, qui comprenait une troisième victoire en carrière dans la série avec une victoire lors de la première course à Sotchi.

Williams a déclaré que Sargeant « utilisera son expérience pour effectuer des travaux sur simulateur et aider au développement de la voiture dans le cadre d’un accord à long terme, s’immergeant pleinement dans l’équipe à la fois sur la piste et à l’usine de Grove ».

Ses plans pour 2021 seront annoncés en temps voulu.

« Je suis ravi de rejoindre la Williams Racing Driver Academy », a déclaré Sargeant lors de la confirmation.

« C’est une équipe avec non seulement une histoire fantastique, mais aussi un excellent bilan pour amener de jeunes talents en Formule 1. Je suis vraiment excité de commencer à travailler avec l’équipe et j’ai hâte de me lancer. »

De nouvelles couleurs 💙 Ça te va, @LoganSargeant ! pic.twitter.com/r5WTS8RKS4 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 22 octobre 2021

Jost Capito, PDG de Williams Racing, a ajouté : « Je suis incroyablement heureux d’accueillir Logan à la Williams Racing Driver Academy.

« Il a démontré son talent en FIA Formule 3, en obtenant constamment de bons résultats dans un domaine extrêmement compétitif.

« Je suis fier que Williams joue un rôle dans le soutien à la progression et à la croissance d’un autre jeune pilote talentueux. »