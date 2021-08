“Williams avait besoin d’un meilleur leadership, ils l’ont maintenant”

De retour dans les points et au bas du journal, Patrick Head dit que Williams avait besoin d’un “meilleur leadership” et ils l’ont “maintenant”.

Head a fondé l’équipe de Formule 1 avec Frank Williams, remportant sept championnats de pilotes et neuf titres de constructeurs.

Lorsque Head a pris du recul en 2011, Williams a emboîté le pas un an plus tard avec Claire Williams, puis nommée directrice adjointe de l’équipe de course Williams F1 en 2013.

L’équipe a terminé troisième en 2014 et 2015 avant qu’une baisse constante ne s’installe.

L’équipe a chuté au bas du journal en 2018, répétant cette P10 en 2019 et à nouveau en 2020, ne marquant qu’un seul point au cours des deux dernières saisons.

Cela a incité la famille Williams à vendre l’équipe à Dorilton Capital.

Head dit qu’il est satisfait des changements qui ont été apportés car, enfin, il y a un meilleur leadership en place.

“Ayant été impliqué avec Williams pour quoi que ce soit, 35 à 40 ans, dont beaucoup nous gagnaient des courses, j’ai pris ma retraite à la fin de 2011, je dois dire que non pas chaque année où j’étais impliqué si nous gagnons, mais pour la majorité », a-t-il déclaré au podcast Beyond The Grid.

«C’est donc un peu triste au cours des 10 dernières années de les voir jouer assez faiblement, donc je suis très heureux de les voir revenir.

« Et je pense que Jost [Capito, team boss] et les gens qu’il a amenés… ils ont de très bonnes personnes là-bas qui sont là depuis un certain temps, mais ils avaient besoin d’un meilleur leadership au sommet et je pense qu’ils l’ont maintenant.

Sous cette nouvelle direction, Williams a marqué ses premiers points depuis 2019 lorsque, lors du Grand Prix de Hongrie de cette année, Nicholas Latifi a terminé P7 contre George Russell P8.

Mais si Head est content pour l’équipe, il reconnaît que le résultat n’était pas tout à fait au mérite étant donné que les coéquipiers Williams ont profité du carnage du premier tour.

“Ils ont évidemment été aidés par cet accident au premier virage à l’avant, donc ils ne sont pas encore vraiment là sur le mérite, donc ils ont encore un peu de chemin à parcourir avant d’y être.

“Mais je pense que les gens en place sont bons, la détermination est bonne, je ne sais pas grand-chose sur le financement moi-même mais je comprends que c’est en place.”

Williams est à la huitième place du championnat des constructeurs de cette année, sept points devant Alfa Romeo.