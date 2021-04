Williams cible le dos d’Alfa Romeo

Williams entraîne ses cibles sur Alfa Romeo dans l’espoir de pouvoir «se retrouver à l’arrière du milieu de terrain» parmi le peloton de F1.

La saison dernière, ce qui était effectivement la Division C comprenait Alfa Romeo, Haas et Williams qui ont terminé la campagne avec seulement huit, trois et zéro points respectivement.

En 2021, Alfa Romeo semble avoir fait un pas en avant, aidé par un moteur Ferrari amélioré.

Leurs pilotes, Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, se sont qualifiés respectivement 12e et 14e pour le Grand Prix de Bahreïn et alors que l’Italien occupait la même position au drapeau à damier, son coéquipier vétéran a fini juste en dehors des points en 11e.

Les performances d’Alfa Romeo suggèrent qu’ils font à nouveau partie de la bataille du milieu de terrain et c’est là que Williams veut être aussi, plutôt que de simplement s’assurer qu’ils prennent le dessus sur Haas.

George Russell a terminé 14e à Bahreïn pour Williams, tandis que Nicholas Latifi a dû prendre sa retraite tardivement en raison d’une «fuite de boost présumée».

Le responsable de la performance des véhicules de Williams, Dave Robson, a évoqué la casse du milieu de terrain lorsqu’il a déclaré à The Race: «J’espère que si nous pouvons trouver un peu plus de temps, nous pourrons nous y accrocher, car c’est assez proche et nous ne sommes pas si loin. un moyen.

«Plus que ce que nous souhaiterions, bien sûr, mais ce serait bien de faire régulièrement partie de ce groupe.

«Pour être juste envers Alfa, ils ont fait un bon pas. En fin de compte, George a fait un très bon [qualifying] tour et n’était pas loin de l’Alfas. Pour être honnête, au départ des qualifications, je pensais qu’ils seraient plus avancés.

«Ils ont clairement fait du très bon travail. Si nous pouvons nous en approcher dans les semaines à venir, nous pourrons, espérons-le, nous retrouver derrière ce milieu de terrain. C’est très proche.

Le problème que Williams avait à Bahreïn était que sa voiture était particulièrement sensible au vent, ce qui est un facteur plus important dans le désert que dans la plupart des endroits, alors Russell espérait qu’il s’agissait du «pire des cas».

Robson espère que l’équipe pourra surmonter ce problème dans une certaine mesure, ajoutant: «Je pense que nous aimerions vraiment améliorer la sensibilité au vent cette année et il y aura des pièces de test, espérons-le dans quelques courses, qui nous aideront à prendre un pas dans cette direction. C’est le plan, de toute façon.

