Williams confirme Albon et Latifi comme line-up 2022

Alex Albon reviendra en Formule 1 en tant que pilote Williams en 2022, a annoncé l’équipe.

Nicholas Latifi, dont le contrat devait expirer à la fin de la saison, a également conservé son siège avec l’équipe pour l’année prochaine, alors que l’équipe de Grove confirme sa composition complète pour l’année prochaine.

Après avoir été abandonné par Red Bull pour 2021, Christian Horner cherchait des moyens de remettre le pilote anglo-thaïlandais sur la grille – et il a réussi cet objectif.

Albon a déclaré dans un communiqué de Williams: “Je suis vraiment excité et j’ai hâte de retourner sur un siège de Formule 1 en 2022. Lorsque vous retirez un an de la F1, il n’est jamais certain que vous ferez un retour, donc je suis extrêmement reconnaissant à Red Bull et Williams pour avoir cru en moi et m’avoir aidé dans mon retour sur la grille.

“C’est également formidable de voir tous les progrès que Williams a accomplis en équipe cette année et j’ai hâte de les aider à poursuivre ce voyage en 2022.

“Je me concentre maintenant sur mon rôle de pilote d’essai et de réserve chez Red Bull et d’aider l’équipe à se battre pour le championnat du monde de cette année.”

Présentation de vos pilotes Williams Racing 2022…@Alex_Albon rejoint @NicholasLatifi pour compléter notre line-up !

Le directeur de l’équipe, Jost Capito, a ajouté : « C’est fantastique de pouvoir confirmer notre alignement de pilotes pour 2022 et je suis ravi d’accueillir Alex dans l’équipe, ainsi que de confirmer notre relation continue avec Nicholas l’année prochaine.

“Nous sommes extrêmement excités par notre nouvelle équipe, les deux pilotes apportant un excellent mélange de jeunesse et d’expérience qui non seulement conviendra parfaitement à l’équipe, mais nous aidera également à franchir la prochaine étape de notre voyage.

“Alex est l’un des jeunes talents les plus excitants du sport automobile, mais il possède une grande expérience de la F1 depuis son passage chez Red Bull.

« Ses multiples podiums mettent en évidence sa vitesse en tant que pilote, et nous savons qu’il se sentira immédiatement à l’aise avec l’équipe de Grove.

« Nicholas nous a toujours impressionnés au cours des trois dernières années par son travail acharné, sa diligence et son attitude positive.

“Il a continué à se développer tout au long de son séjour chez Williams et est devenu un pilote de F1 impressionnant, comme en témoignent ses points marquants cette saison.

“Nous sommes maintenant impatients de continuer à capitaliser sur notre élan positif en tant qu’équipe et de terminer cette saison aussi fort que possible, avant de tourner notre attention vers 2022.”

Latifi devait conserver son siège, et maintenant cela a été confirmé par Williams. Le Canadien pense également qu’il sera en mesure d’assumer le rôle de chef d’équipe une fois que George Russell partira pour Mercedes.

Il a déclaré : « Je suis ravi de continuer avec Williams pour une autre année ; en partie à cause des nouveaux règlements techniques de la F1, mais aussi parce que l’équipe évolue dans une direction plus compétitive avec de nouveaux propriétaires, une direction et des personnes du côté technique.

« Je me sens chez moi ici depuis le jour de mon arrivée et je pense que je suis au bon endroit pour poursuivre ma trajectoire positive. L’objectif est de continuer à faire de petites améliorations afin que nous puissions tous profiter de l’opportunité que nous avons l’année prochaine.

« Je suis super excité de travailler avec la voiture de l’année prochaine et c’est comme un nouveau départ pour tout le monde. Je me sens privilégié de faire partie de ce changement.

L’annonce de Williams ne laisse qu’Alfa Romeo et Haas pour confirmer officiellement leurs alignements de pilotes 2022, alors que la grille de Formule 1 de l’année prochaine prend forme.

