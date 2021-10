Williams : Engagé à être positif pour le climat d’ici 2030

L’équipe de Formule 1 Williams s’est engagée à être positive pour le climat d’ici 2030 et à être le « boîtier de rythme pour la durabilité dans le sport automobile mondial » dans le cadre d’une nouvelle stratégie révélée mercredi.

Les anciens champions basés au Royaume-Uni ont déclaré qu’ils étaient également devenus la première équipe de F1 à signer le cadre d’action des Nations Unies pour le sport pour le climat.

Climat positif signifie aller au-delà de la réalisation d’émissions nettes de carbone en supprimant du dioxyde de carbone supplémentaire de l’atmosphère.

La Formule 1 vise à atteindre une empreinte carbone nette d’ici 2030, avec des carburants 100% durables introduits bien avant cette date, car elle répond aux questions de sa pertinence dans un monde de plus en plus axé sur les énergies propres et le changement climatique.

Les champions Mercedes disent qu’ils ont déjà atteint une empreinte carbone nette zéro.

« Nous avons pris le temps d’analyser en profondeur l’ensemble de nos opérations et de développer une stratégie de développement durable complète axée sur les objectifs pour accélérer notre transformation durable », a déclaré le directeur général de Williams, Jost Capito.

« Donc, aujourd’hui, nous nous engageons à être positifs pour le climat d’ici 2030 et nous utiliserons nos connaissances pour développer et développer des technologies de pointe pour atteindre cet objectif. »

Capito a déclaré que la Formule 1 avait le pouvoir d’inspirer des millions de personnes dans le monde et était le summum de nombreuses technologies de pointe.

La Grande-Bretagne accueille la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow le mois prochain. Le sommet est présenté comme la dernière grande chance pour les dirigeants d’annoncer des objectifs fermes de réduction des émissions industrielles qui réchauffent le climat cette décennie.

Williams, qui utilise des moteurs Mercedes, a énuméré cinq piliers clés de sa stratégie de développement durable.

Ils comprenaient la réduction des émissions de carbone provenant des voyages, le sport prévoyant un record de 23 courses dans le monde l’année prochaine et peut-être plus dans les années à venir, et la consommation d’énergie à l’usine.

L’équipe cherchera également à créer sa propre énergie et à développer des technologies de capture du carbone. (Reportage d’Alan Baldwin)

Créer un environnement où tout le monde peut s’épanouir 👊 pic.twitter.com/hh22irNTIm – Williams Racing (@WilliamsRacing) 14 octobre 2021