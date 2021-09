Williams espère consolider sa forme récente à Sotchi

Alors qu’ils disent que ce sera un défi, Williams se dirige vers le Grand Prix de Russie dans le but de poursuivre son excellente série de résultats.

Les Britanniques connaissent actuellement la meilleure forme de forme qu’ils aient eu depuis très, très longtemps, marquant des points lors de trois des quatre derniers week-ends de course.

De tels résultats les ont propulsés à la 8e place du classement, avec un bon écart maintenant derrière eux pour Alfa Romeo et Haas.

Dave Robson, le responsable des performances des véhicules, déclare que si les pneus et le secteur final rendront les choses difficiles, l’objectif est de consolider la bonne forme.

“L’équipe a profité d’un week-end à domicile pour la première fois depuis la fermeture estivale et nous nous dirigeons maintenant vers la Russie avec impatience de poursuivre la saison et de consolider notre récente bonne forme”, a-t-il déclaré au site officiel de l’équipe.

« Le Sochi Autodrom est un circuit délicat, le secteur final en particulier étant très exigeant, surtout si les pneus ont eu du mal plus tôt dans le tour.

« Le temps devrait être plus frais qu’il y a 12 mois, et cela nécessitera une approche légèrement différente des pneus, mais cela devrait être gérable.

« Avec la majorité du secteur deux composé de virages à vitesse moyenne et la nature à basse vitesse du secteur trois, il est difficile d’obtenir une bonne configuration globale. Notre expérience de vendredi sera importante pour juger de la performance des pneus sur un relais complet et donc quels sont les meilleurs compromis pour échanger les qualifications et le rythme de course.

P9 aujourd’hui, des points dans trois des quatre dernières courses. Excellent travail de tout le monde chez @WilliamsRacing, à la fois ici sur la piste et au QG. Continuons à venir. pic.twitter.com/wVsWM7sF26 – George Russell (@GeorgeRussell63) 12 septembre 2021

Georges Russel a été le pilote à marquer la majorité des points pour l’équipe, en grande partie grâce à sa deuxième place dans le Grand Prix de Belgique, certes très court.

Lui aussi s’attend à ce que les choses soient dures en Russie, mais se sent bien et veut profiter de l’élan de ses récents succès.

“Je me sens reposé et récupéré après le récent triplé et prêt à reprendre la course en Russie”, a-t-il déclaré.

« C’est une piste exigeante avec des sections difficiles et des virages rapides qui en font un défi à la fois pour le pilote et la voiture.

« Le parc olympique de Sotchi est également un endroit unique pour faire des courses et passer devant certains des sites des Jeux olympiques d’hiver constitue une toile de fond spectaculaire.

“Après de bons résultats lors des dernières courses, dont trois points dans les quatre dernières courses, nous allons tout mettre en œuvre en tant qu’équipe pour poursuivre sur cette lancée ce week-end.”

Williams peut-il marquer à Sotchi pour la première fois en quatre ans ?