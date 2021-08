Williams est passé de «sans direction» à doubler les points

Williams est passé d’une équipe “sans direction” sans “optimisme qu’ils pourraient se sortir d’où ils étaient” pour doubler les marqueurs de points.

C’est l’avis du directeur général de la F1, Ross Brawn.

En 2017, Paddy Lowe, alors directeur technique en chef de Williams, a décidé d’adopter une nouvelle philosophie de conception pour la voiture 2018.

Il a raté la marque avec Williams terminant en bas du classement cette saison même s’ils ont réussi à marquer sept points au Championnat du monde.

Depuis lors, l’équipe a couru après ses queues et ses points, avec un seul but marqué au cours des deux saisons suivantes, laissant l’équipe trois dernières années consécutives, ce qui a incité la famille Williams à vendre l’équipe.

La fortune de l’équipe Grove a finalement tout changé en Hongrie dimanche.

Au milieu d’une saison au cours de laquelle la FW43B a montré un rythme sur un seul tour, en particulier entre les mains de George Russell, Williams a finalement démarqué – et ce avec un double gain de points.

Bien qu’ils n’aient pas réussi à sortir de la Q3, ou peut-être parce qu’ils ne l’ont pas fait, Williams a évité le chaos du premier tour avec Nicholas Latifi jusqu’à P3 au début de la course.

Après 70 tours, il a ramené sa voiture à la huitième place avec Russell P9. Ils sont tous deux montés dans l’ordre lorsque Sebastian Vettel a été disqualifié.

Nous sommes tous avec vous, @GeorgeRussell63 ! 🥺 🎥 x Duna TV#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/GK8jKArzYG – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

“Williams a été si proche des points à plusieurs reprises cette saison”, a écrit Brawn dans sa chronique d’après-course. «Ils ont encore beaucoup à faire, mais je pense qu’ils ont progressé dans la bonne direction.

«Pendant un moment, ils étaient sans direction, et je ne pense pas qu’il y ait eu d’optimisme pour qu’ils puissent se sortir d’où ils étaient.

“Mais maintenant, il y a un véritable optimisme de la part de tout le monde de voir Williams mieux performer et devenir plus respectable. Cela ne s’est pas fait au rythme pur mais quand vous êtes vers le fond du peloton, vous devez tenter votre chance là où elles viennent.

“Ce résultat les place huitièmes, au-dessus d’Alfa Romeo et Haas dans le championnat des constructeurs et c’est crucial pour une multitude de raisons, y compris le prix en argent. Nicholas et George ont très bien conduit – et vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu beaucoup d’émotion au drapeau à damier. »

Avec 10 points au tableau, Williams est jusqu’à la huitième place du championnat des constructeurs et il semble que seule une autre course chaotique pourrait voir Alfa Romeo ou Haas les défier.