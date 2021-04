Williams explique l’augmentation soudaine des performances de Nicholas Latifi

Nicholas Latifi a joué à son plus haut niveau à ce jour à Imola, et Williams ressent de nombreux facteurs combinés pour y arriver.

Le coureur canadien en est maintenant à sa deuxième saison avec Williams, bien que dans sa première année et un peu avec l’équipe, il ait rarement pu échapper à l’ombre de George Russell.

Mais alors que Russell a de nouveau surqualifié Latifi au Grand Prix d’Émilie-Romagne pour garder intact son record de 100% de surqualification de ses coéquipiers Williams, Latifi l’a poussé plus fort que jamais.

La 14e place sur la grille était sa position de départ la plus élevée en Formule 1, mais malheureusement, une vrille et une collision peu de temps après avec Nikita Mazepin au premier tour de la course ont coûté à Latifi l’occasion de montrer ce qu’il avait à offrir dimanche.

Et selon le responsable du développement des véhicules de Williams, Dave Robson, il y avait plusieurs pièces au puzzle pour l’amélioration du rythme de Latifi.

«Je pense que nous avions quelques nouvelles pièces ici – le sol était le plus évident – je pense que cela a un peu amélioré la voiture», a-t-il déclaré par Autosport.

«Nous avions les pneus qui fonctionnaient bien ici et je pense que les conditions plus calmes en termes de vent ont aidé la voiture à mieux fonctionner, ce qui signifie que les pneus fonctionnaient mieux.

«Tout était un peu plus calme et plus facile ici, et c’est vraiment de là que vient le temps au tour.»

Robson a ajouté qu’une confiance accrue dans la voiture «avait certainement aidé» Latifi, en plus du travail du côté de Williams.

“Je pense qu’il a été rapide ici en octobre également lorsque nous sommes venus, donc je pense que pour une raison quelconque, il est à l’aise ici à Imola”, a poursuivi Robson.

«Mais pour sûr, avoir cette confiance dans la voiture aide vraiment. Nicky a besoin de ce genre d’élan tout au long du week-end, et il l’a eu ici.

«Et même quand il a eu un petit problème en FP3, nous l’avons fait ressortir et il était tout de suite revenu dessus. Cela ne l’a vraiment pas perturbé du tout, que ce soit en termes de confiance en la voiture ou de ce qui se passait dans son esprit.

«Il a juste eu une force mentale formidable et une excellente approche tout au long du week-end.»

