Williams garde l’espoir de garder George Russell

Williams n’a pas abandonné l’espoir de garder George Russell pour une quatrième année et au-delà «s’il croit en notre avenir».

Ce sont les mots du PDG de Williams, Jost Capito, qui travaille avec Russell pour la première fois cette saison après avoir pris la direction de l’équipe vers le début de 2021.

Il s’agit bien sûr de la troisième campagne du pilote britannique avec l’équipe basée à Grove et potentiellement de sa dernière avant d’être rappelée par Mercedes, à qui il est attaché, en remplacement éventuel de Valtteri Bottas – ou même de Sir Lewis Hamilton s’il décide de prendre sa retraite.

Russell a déclaré cette semaine que dans un monde idéal, il souhaiterait une sécurité d’emploi grâce à un contrat pluriannuel à partir de 2022, alors que le moment de la décision sur son avenir commence à se profiler.

N’ayant pas réussi à marquer un point pour Williams jusqu’à présent, il est peu probable que le joueur de 23 ans veuille s’y attacher à nouveau trop longtemps, même si l’équipe a progressé depuis le début de l’action 2020 et aussi cette année. .

Et étant donné la grande réputation de Russell en tant que coureur aux promesses abondantes, Capito voudrait qu’il reste – à condition que le pilote lui-même ait suffisamment confiance en Williams pour soutenir leur amélioration.

Interrogé pendant le week-end du Grand Prix de Monaco alors que l’on peut s’attendre à des nouvelles sur l’avenir de Russell, Capito a ri et a déclaré: «Vous ne pouvez pas me demander ça! Je pense que George est un pilote Mercedes depuis de nombreuses années et je ne pense pas qu’ils le laisseront partir.

«Mais nous verrons. Nous avons le temps de parler des conducteurs. Nous n’avons pas besoin d’en discuter maintenant. »

Quant à savoir si Williams serait prêt à lui donner un contrat pluriannuel, l’Allemand a ajouté: «Bien sûr. Il fait un excellent travail. C’est un pilote fantastique.

«Nous avons créé une très bonne relation et je pense qu’il irait très bien à Williams pour notre avenir également et s’il croit en notre avenir, il pourrait y avoir une chance de le garder.

Bien que Russell ait minimisé ses chances à Monaco, craignant de rater ce qui est devenu sa place habituelle dans la deuxième partie des qualifications, Capito n’écarte pas les chances d’un bon résultat en course – peut-être via une stratégie inspirée,

«À Monaco, tout peut arriver», a déclaré Capito. “On ne sait jamais. Avec nous étant à l’arrière de la grille, normalement nous pouvons prendre des risques ou des stratégies que les avant-coureurs ne peuvent pas faire. Cela peut ou ne peut pas fonctionner.

«Nous réfléchirons à ce que nous ferons ce week-end. Nous pourrions faire quelque chose de différent des autres, si cela a du sens, car nous pouvons nous le permettre.

