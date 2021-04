Le journaliste de piratage Brian Williams n’a pas pu s’en empêcher et a dû contribuer ses propres mensonges à la campagne de diffamation des médias contre la loi géorgienne sur la sécurité électorale.

Lors de son émission de mercredi soir, Williams s’est moqué du gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, pour avoir nié que ce projet de loi était «Jim Crow, 2,0», affirmant qu’il devrait «embrasser» la «tradition bien méritée» de son État de supprimer les électeurs noirs.

Williams a d’abord vanté l’intimidation par la gauche des entreprises basées en Géorgie: «Des dizaines de chefs d’entreprise noirs les plus éminents du pays appellent les entreprises à se prononcer contre une vague de projets de loi de vote restrictifs soutenus par les républicains.»

Avant de cracher de la haine envers Kemp:

« Je sais de bonne foi que même si ce n’était audio que du gouverneur Kemp, il l’a dit avec un visage impassible. Pourquoi ne fait-il pas tout son possible et n’embrasse pas le riche héritage, la tradition bien méritée et durement combattue en Géorgie pour la suppression des électeurs? Ce serait nouveau et remarquable», Ricana-t-il.

Diffuser les républicains de mensonges est une routine sur MSNBC. L’invité de Williams, Mark McKinnon de The Circus de Showtime et un ancien conseiller du GOP ont poursuivi la tradition, dénigrant le projet de loi électorale de Géorgie avec des mensonges démystifiés:

« [If] il marche comme la suppression et parle comme la suppression, c’est la suppression. jeEn fin de compte, si vous adoptez une loi qui érige en infraction pénale le fait de distribuer de l’eau et de la nourriture aux gens qui doivent faire la queue, c’est la suppression des électeurs. Si vous supprimez des boîtes de dépôt, merci, c’est la suppression des électeurs, » il prétendait.

Rien de tout cela n’est vrai, mais les médias continuent de le pousser quand même.

Williams s’est tourné vers son deuxième invité, Baratunde Thurston, un commentateur de MSNBC et ancien producteur pour The Daily Show, pour dénoncer les entreprises qui n’en faisaient pas assez pour satisfaire les demandes des militants démocrates «de bon cœur»:

Quand vous pensez à toutes ces initiales, DOJ, NAACP, ACLU, des gens de bon cœur regardent partout la suppression des électeurs en temps réel devant nos visages et se font dire que c’est autre chose. Les gens sont indignés par cela et pourtant, que dit-il? Permettez-moi de prendre l’autre côté, que dit-il qu’il faut Coke et Delta pour se mettre en colère et faire des déclarations désagréables à ce sujet pour attirer l’attention de certaines personnes?

À son tour, Thurston s’est plaint que la Géorgie était un «État fasciste» et qu’aucune entreprise ne devrait faire affaire avec eux si elle soutient vraiment «Black Lives Matter»:

«Dans la meilleure version de moi-même, j’espère que cela signifie que lorsque les entreprises disent que Black Lives Matter, elles commencent également à agir comme ça et j’espère que cela signifie qu’elles reconnaissent que nous devons être dans le même bateau. et qu’être une entreprise prospère dans un État fasciste n’est pas du tout une réussite », dit-il.

Thurston a ensuite demandé aux médias de continuer à insister sur le fait que les républicains sont «anti-démocratie» et «non américains» et devraient plutôt promouvoir la loi électorale fédérale radicale des démocrates comme HR1 pour «renforcer notre démocratie».

Ne vous inquiétez pas, les médias le font déjà. ImpôtRapide et Xfinity ont parrainé ce segment rempli de mensonges, contactez-les à la page de lutte des conservateurs ici.