Williams mise sur l’avantage de la vitesse de pointe pour combattre Aston Martin pour des points · .

Le responsable de la performance automobile de Williams, Dave Robson, estime que George Russell a une «bonne chance» dans le Grand Prix du Portugal d’aujourd’hui après s’être qualifié 11e sur la grille «au mérite».

La meilleure performance de Russell en qualifications dans la Williams l’a vu manquer d’atteindre la Q3 de moins d’un demi-dixième de seconde.

Bien qu’il ait admis qu’il était «décevant» de se voir refuser un tel accomplissement, Robson est optimiste quant aux chances de l’équipe lors de la course de cet après-midi.

«Si nous sommes vraiment, vraiment honnêtes et pragmatiques à ce sujet avec la vue de cet après-midi, je pense que P11 est un très bon point de départ avec un choix libre de pneus et des pneus neufs avec lesquels commencer la course. Si nous sommes là pour le mérite, alors nous avons de bonnes chances cet après-midi.

Robson a souligné l’avantage de vitesse de pointe glissant de Williams comme un facteur crucial pour aider Russell à avancer dans la course, ainsi que pour aider à garder les voitures rivales derrière lui.

«Il a de bonnes chances», dit Robson.

«Certes, vendredi, nous avons été rapides en ligne droite. Je pense que la voiture était généralement à la fois à Bahreïn et à Imola. C’est donc une très bonne caractéristique de cette voiture.

«Je pense que cela l’aidera sur ce circuit car ce dernier virage n’est pas tout à fait un virage, mais c’est plat. Donc, effectivement, la traînée commence à entrer en action à la sortie du virage 14. Je pense que ce sera un avantage pour les deux, en défense et, espérons-le, utile pour attaquer également.

«Je pense qu’hier les Aston Martins ont été assez lentes dans les lignes droites. Donc, avec Vettel juste devant nous, il y a certainement une opportunité. Alors, oui, je pense qu’il a de bonnes chances. Tout ce qu’il peut obtenir au départ, j’espère qu’il pourra s’accrocher dans les lignes droites.

