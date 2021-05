Williams n’a pas délibérément conçu un FW43B “ pointu ”

Le directeur de Williams, Simon Roberts, a déclaré que l’équipe n’avait pas l’intention que le FW43B soit aussi sensible aux éléments.

La campagne 2021 a été jusqu’à présent une campagne de hauts et de bas pour Williams alors qu’ils luttent pour trouver des performances constantes.

Portimao en était la quintessence alors que Russell se qualifiait P11, pour sombrer dans le peloton de la course et terminer P16 un dimanche qui le ramena aux jours sombres de 2019.

Le Britannique a toujours blâmé le vent et la sensibilité de la FW43B, mais Roberts a clairement indiqué que Williams n’avait pas intentionnellement essayé de créer une voiture qui atteint un appui maximal dans des conditions spécifiques.

Au lieu de cela, cela s’est produit par accident alors que Williams cherchait à récupérer la force d’appui perdue à la suite des nouvelles règles aérodynamiques.

«Ce n’était pas l’approche stratégique, notre approche était simple: il y avait des changements dans la réglementation et nous allions perdre de l’appui et l’équipe a travaillé aussi dur que possible pour récupérer cet appui. Et je pense que nous ne sommes pas la seule équipe », a déclaré Roberts, cité par Motorsport.com.

«Regardez de haut en bas la voie des stands dans certaines conditions et toutes les voitures sont plus sensibles qu’elles ne l’étaient l’an dernier. Notre voiture peut ou non être pire que d’autres, mais c’est une conséquence de la réglementation et de ce que nous pourrions faire dans les pièces homologuées et le temps disponible.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons, [it is] le défi avec ces voitures.

«Avec la combinaison d’un grand nombre de composants homologués et ensuite quelques modifications obligatoires au plancher et aux conduits de frein arrière, la première chose que nous avons faite avec les gars à l’usine et les filles à l’usine, a été de récupérer autant de performances que possible pour essayez de rendre notre voiture compétitive.

«Les données montrent que nous l’avons fait. La voiture est une meilleure voiture que l’an dernier. L’inconvénient est qu’il est plus sensible, donc parfois cela est exposé, d’autres fois non. C’est vraiment une combinaison de circonstances.

En repensant aux difficultés de Russell le jour de la course au Portugal, Roberts a estimé que Williams était probablement devenu un peu «trop optimiste» après les qualifications.

«Ce n’était pas une telle surprise. Nous étions, je suppose, trop optimistes, ayant eu des qualifications aussi fantastiques, mais le rythme réel de la voiture n’a jamais vraiment changé », a-t-il admis.

«George a pris un bon départ. Et s’il n’y avait pas eu le drapeau rouge [safety car] – qui sait? C’était un peu le rythme de la course, ces conditions ce jour-là.

«C’était des conditions assez uniques au Portugal et vous avez vu à Imola, deux semaines auparavant, c’était la même voiture mais c’était beaucoup plus compétitif. Je pense que nous avons été déçus parce que nous étions si optimistes, mais la réalité est que, quand vous regardez les données, ce n’était pas une surprise. »

