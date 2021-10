Williams n’a pas signé Alex Albon pour prouver qu’ils ne sont pas une équipe B

in

Jost Capito pense que la signature d’Alex Albon prouve que Williams n’est pas une équipe B, mais dit que ce n’est pas la raison pour laquelle il a été choisi.

Avec George Russell se dirigeant vers Mercedes la saison prochaine, l’actuel Taureau rouge Le pilote de réserve remplacera le Britannique en tant que coéquipier de Nicholas Latifi.

C’est une décision qui va à l’encontre des souhaits des motoristes de Williams, Mercedes, qui ont tenté d’obtenir le siège de leur pilote de Formule E, Nyck de Vries.

Choisir Albon prouve que la formation britannique n’est pas une équipe B, dit Capito, mais ce n’était pas la principale raison pour laquelle le pilote thaïlandais a été signé.

“[It] montre et confirme que nous ne sommes pas une équipe B », a déclaré le directeur de l’équipe La course.

« Ce n’est pas important pour nous d’envoyer ce message à qui que ce soit, c’est juste que cela montre que nous faisons vraiment ce qui est le mieux pour l’équipe et que nous le décidons au sein de l’équipe. Nous ne sommes guidés par personne d’autre que nous-mêmes.

« Que ce message parte ensuite à l’extérieur c’est évident, mais nous ne l’avons pas fait à cause du message.

Cela étant dit, Capito et co tiennent à souligner et à affirmer leur indépendance à l’avenir car sans cela, il estime qu’ils ne peuvent pas devenir champions du monde.

“En tant qu’équipe B, vous ne serez jamais champion du monde”, a-t-il ajouté.

«Et si vous vous rendez dépendant de toute autre entreprise ou de toute autre équipe, alors vous ne gagnerez jamais le championnat du monde et vous ne serez pas crédible au sein de l’équipe avec ce message.

«Avec ça, vous renoncez à être champion du monde. Et tu dis juste que tu veux faire partie du spectacle. C’est ça.”

Signé. Scellé. Livré. Bienvenue chez Williams, @alex_albon ! pic.twitter.com/6uWb0WK65K – Williams Racing (@WilliamsRacing) 8 septembre 2021

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Le patron de l’équipe tient à préciser que plusieurs facteurs ont joué un rôle plus important dans la décision de signer Albon contre De Vries.

Plus précisément, son expérience en F1, son attitude et son âge relativement jeune.

“C’est son expérience, la façon dont les gens qui ont travaillé avec lui disent comment il travaille, comment il peut configurer et améliorer une voiture, et aussi sa personnalité”, a déclaré Capito.

« Il est très important que la personnalité d’un pilote corresponde à la personnalité de l’équipe. Et je crois que son état d’esprit est exactement celui que nous avons dans l’équipe.

« Nous voulions choisir un pilote qui a de l’expérience en Formule 1 et qui est toujours en pleine ascension. Si vous voulez construire une équipe, vous avez également besoin de cohérence. Et nous le voyons comme un membre à long terme et sur plusieurs années de l’équipe.

« Bien sûr, vous devez toujours voir ce qui se passe et comment tout cela se développe. Mais l’intention est de l’avoir pour longtemps.